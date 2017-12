Se pregăteşte limitarea dobînzilor la depozite

Asociaţia Română a Băncilor vrea măsuri de limitare a dobînzilor plătite de bănci la depozite, pentru că unele bănci sînt dispuse să plătească dobînzi negociate cu mult peste cele standard, a declarat preşedintele ARB, Radu Gheţea. \"Vom discuta problema atît în cadrul ARB, cît şi cu BNR, pentru a găsi o formulă de limitare a dobînzilor. Nu avem, deocamdată, o soluţie agreată, dar am putea stabili o anumită marjă\", a adăugat Gheţea. În acelaşi timp, ARB doreşte clarificarea legislaţiei în privinţa depozitelor cu dobîndă negociată, negarantate de stat, prin impunerea unor restricţii care să stopeze politicile unor bănci de a accepta, în cazul sumelor mari, să plătească dobînzi fabuloase clienţilor. \"Depozitele persoanelor fizice şi juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică, ce au obţinut, pe bază individuală, rate de dobîndă şi concesii financiare care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a institutiei de credit\" nu sînt garantate de stat, în cazul falimentului unei bănci, potrivit legislaţiei în vigoare. Pe lîngă această categorie, există o serie de alte cazuri pentru care Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar nu garantează sumele depuse la bănci, printre care \"depozitele administratorilor, conducătorilor, directorilor, cenzorilor, auditorilor financiari, acţionarilor semnificativi ai instituţiei de credit, familiilor persoanelor fizice de mai sus - soţii, precum şi rudele şi afinii de gradul întîi, terţelor persoane care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi\". Directorul Fondului de Garantare a Depozitelor, Niculae Vulpescu, a precizat că reprezentanţii ARB doresc o reglementare mai strictă pentru stabilirea dobînzilor la depozite. \"Ei au ridicat problema limitării dobînzilor negociate la depozite, pentru a stopa politicile practicate de unele bănci, de a plăti dobînzi fabuloase la resursele atrase. ARB doreşte o reglementare, cu atît mai mult cu cît, pe acest segment, spre deosebire de cel al creditării, nu există linii de stabilitate a dobînzilor\", a spus Vulpescu. În piaţă, dobînzile standard plătite de bănci pentru depozitele la termen au sărit de 15% pe an la lei şi de 7% la euro, iar maximele au ajuns şi la 25% pe an.