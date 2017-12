Se pregăteşte vânzarea CFR!

Datoriile istorice rămân istorice, iar în ce priveşte modalitatea de plată, tot istoria îşi va spune cuvântul. După ce, de ani mulţi, CFR-ul tot anunţă că are datorii “istorice” la diverşi furnizori şi în contextul în care UE face presiuni (pe bună dreptate!) asupra statului român să privatizeze ceea ce a mai rămas din companiile de stat, ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, iese la rampă şi ţipă de aude toată ţara şi puţin peste graniţe, ameninţând în dreapta şi în stânga furnizorii de energie pentru că au preţuri prea mari şi pentru că sunt “prea vocali”! Aceasta a declarat vineri că întreaga datorie a CFR către furnizorii de electricitate - 2 miliarde lei! - va fi plătită în acest an, după care va rezilia contractele cu aceştia, energia urmând a fi achiziţionată de pe bursa de energie. \"Practic, externalizarea achiziţiei de energie electrică va conduce la o reducere a costurilor cu energia de aproximativ 30%. Şi aici cred că trebuie spus public un lucru care este mai puţin cunoscut. Ştiu că sunt patru companii către care CFR are datorii (Electrica SA, E.ON, Enel şi CEZ România - n.r.). Una din ele nu ţipă atât de tare, iar alta este decentă, a intrat în discuţii cu noi pentru a reduce arieratele, dar două sunt foarte vocale. Câtă vreme costul de producţie pe MWh este de 146 lei, iar preţul de achiziţie, preţul cu care achiziţionează CFR energia electrică este de 476 lei (şi care ar fi explicaţia pentru un atare preţ exorbitant decât aceea că, la un moment dat, unui băiat inteligent din energie i-a convenit acest lucru… - n.r.), le recomand călduros ambelor companii, care tocmai ţipau zilele trecute, un lucru: să-şi facă planurile de investiţii pe care le au de făcut conform contractelor de privatizare şi să înţeleagă că România nu e ţara nimănui. Iar noi reacţionăm în acest moment şi veţi vedea ce facem pentru companiile de cale ferată\", a declarat Anca Boagiu. Ministrul le-a mai recomandat companiilor energetice să \"îşi facă curăţenie în grădină\". \"Spun doar atât astăzi, şi dacă vor continua, spun şi mai multe decât am spus astăzi şi nu le va conveni să audă ceea ce stă în spatele propunerilor făcute de unele dintre aceste companii care furnizează energie la calea ferată\", a ameninţat ministresa.

SE VÂND CĂILE FERATE LA FIER VECHI, SE DAU OAMENI AFARĂ ŞI SE STING DATORII. CONCLUZIA? Mai mult ca sigur, în spatele vocalizelor ameninţătoare ale doamnei ministru stă siguranţa banilor, căci nu ne facem iluzii că onor Guvernul Boc a fost podidit brusc de grijă pentru CFR. Compania va lua un împrumut pentru a-şi plăti datoriile, cu acordul şi la imboldul FMI, după care, probabil, va dispărea definitiv din peisajul datoriilor. Şi cum faci ca o companie de stat, din care s-a furat tot ce se poate fura, care de ani de zile merge în pierdere, care nu mai are oameni, bază materială, ai cărei directori petrec pe milioane bune vacanţe în străinătate, să nu mai facă datorii? Păi, simplu: o vinzi! “Noi reacţionăm în acest moment…” a mai spus doamna ministru, explicând, de fapt, totul, inclusiv maniera agresivă de abordare a subiectului. În contextul milioanelor de disponibilizări şi vinderii efective a căilor ferate la fier vechi, în contextul falimentului în care au intrat doi dintre operatorii privaţi de pe Calea ferată, nu putem trage decât o singură concluzie: doamna ministru pregăteşte vânzarea CFR, vânzare care nu se poate face decât dacă compania are toate datoriile îngropate!