Se prelungesc înscrierile la „Battle of Songs 2010”

Perioada de înscriere la „Battle of Songs 2010”, singurul concurs privat de compoziţie din România, se prelungeşte până la finele acestei luni. „Întrucât am primit multe cereri de la compozitori care ar dori să-şi înscrie compoziţiile la „Battle of Songs”, dar nu le pot finaliza până pe 10 octombrie, am decis să prelungim această perioadă până pe 29 octombrie”, se menţionează pe site-ul competiţiei, BattleOfSongs.com.

Pentru toţi compozitorii tineri, evenimentul oferă o ocazie unică de a obţine un feedback rapid din partea oamenilor care au dat formă pieţei muzicale româneşti de mainstream. „Battle of Songs 2010” oferă, în 2010, premii în valoare totală de peste 2500 euro.

Competiţia a fost lansată în anul 2007, iar în cele trei ediţii, au fost acordate premii în valoare de peste 25.000 euro în bani şi în echipamente şi instrumente muzicale. În perioada menţionată, concursul şi-a înscris în palmares nume de succes cum ar fi George Hora (câştigător al Marelui Premiu, în 2008) sau proiectul Xonia feat. Deepcentral - „My Beautiful One”, creat pentru concursul din 2009, care a devenit unul dintre hit-urile acestui an.