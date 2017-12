Se prelungeşte timpul petrecut de Ja Rule în închisoare

Rapperul american Ja Rule, care îşi cultivă, în videoclipurile sale, imaginea de băiat rău, a fost condamnat la 28 de luni de închisoare, de un tribunal federal american, pentru nedeclararea veniturilor din concerte şi din drepturile de autor, timp de cinci ani. Pe numele lui adevărat Jeffrey Atkins, rapperul în vârstă de 35 de ani a pledat vinovat şi a recunoscut că în perioada 2004 - 2008 nu şi-a declarat veniturile. Acesta datorează Fiscului american 1.137.912 de dolari.

Ja Rule se află încă de la începutul lunii iunie într-o închisoare din statul New York, ispăşind o altă condamnare, pentru port ilegal de armă semiautomată. Ja Rule a fost arestat după ce poliţia a descoperit un pistol semiautomat în automobilul său, după un concert susţinut de colegul Lil Wayne în Manhattan, New York, în 2007. Astfel, pentru această infracţiune, Ja Rule a fost condamnat la doi ani de închisoare şi 18 luni de libertate condiţionată. La rândul său, Lil Wayne, pus sub acuzare în aceeaşi seară, pentru posesie ilegală de arme, şi-a petrecut în închisoare cea mai mare parte a anului 2010.

Până să se predea pentru executarea sentinţei, Ja Rule a terminat de înregistrat un nou album, primul în ultimii şase ani, mult aşteptat de admiratorii săi dar şi de critici. Ja Rule se poate mândri cu o carieră muzicală de succes, încununată cu un premiu MTV Video Music, premii Source, un premiu BET, titlul dat de revista ”GQ” de Omul Anului, premiul NAACP Image, o distincţie World Music şi un premiu Teen Choice. În anul 2001 a fost nominalizat şi la premiul Grammy. Jeffrey Atkins s-a născut în Queens, New York, pe 29 februarie 1976. Şi-a început cariera ca rapper în 1994, împreună cu grupul Cash Money Click şi a devenit, în timp, mai mult decât un rapper, un artist hip-hop de talie mondială, un talentat compozitor de muzică dar şi star de cinema. Cunoscut pentru hituri precum ”Holla-Holla” sau ”I’m Real”, în duet cu Jennifer Lopez, Ja Rule a realizat până acum şapte albume şi a vândut peste 20 milioane de exemplare în întreaga lume.