Se pun la punct noi detalii în medicina de urgenţă!

Medicina de urgenţă rămâne prioritară pentru Ministerul Sănătăţii (MS). Astfel, se are în plan dezvoltarea sa continuă, în contextul în care şi solicitările populaţiei către acest sector sunt în număr tot mai mare, de la an la an. Secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, a convocat ieri o videoconferinţă la care au participat: şeful Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, col. Ioan Burlui, reprezentantul Inspectoratului General al Aviaţiei din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI), comandor Cătălin Dache, directorul Direcţiei Apel Unic de Urgenţă 112, Dan Popescu, precum şi reprezentanţii tuturor structurilor cu responsabilităţi în gestionarea urgenţelor la nivel de judeţ - Unităţi de Primiri Urgenţe (UPU), Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă - SMURD, Ambulanţa. „În ceea ce priveşte UPU, printre subiectele abordate s-au numărat programul de lucru, astfel încât să fie asigurat personalul medical necesar, ţinând cont de specificul activităţii de urgenţă, diferită de cea din secţii, folosirea eficientă a serviciului de telemedicină, dar şi completarea corectă a documentaţiei medicale a pacienţilor, esenţială inclusiv în rezolvarea eventualelor suspiciuni de malpraxis”, potrivit unui comunicat al MS. În ceea ce priveşte serviciile de Ambulanţă şi SMURD, aufost luate în discuţie activitatea dispeceratelor integrate existente deja în 30 de judeţe şi extinderea acestora la nivelul întregii ţări. Funcţionarea dispeceratelor în regim integrat are ca rezultat o mai eficientă folosire a resurselor şi o mai bună coordonare a serviciilor de urgenţă, care să fie în beneficiul pacienţilor. Până în luna octombrie a acestui an, urmează să fie operaţionalizate încă cel puţin cinci dispecerate integrate, subliniază oficialii MS.

TIMPUL DE RĂSPUNS LA APELURI, VITAL A fost abordată, de asemenea, situaţia privind timpul de răspuns între apelurile de urgenţă şi trimiterea echipajelor, precum şi elaborarea unui plan de măsuri în vederea reducerii timpului de aşteptare pentru pacienţi, una dintre preocupările MS pe zona medicinei de urgenţă şi ale MAI, prin Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă. S-a convenit ca până la 30 august să se realizeze prima etapă a unui studiu prin care se va stabili cel mai apropiat echipaj de intervenţie pentru fiecare localitate din zonele rurale, luând în considerare inclusiv echipaje din judeţele limitrofe. În acest fel, dacă cel mai apropiat echipaj de intervenţie se află într-un judeţ limitrof, acesta va putea fi dispecerizat fără a ţine cont de limita administrativă a judeţului. În vederea realizării acestui studiu, în cursul acestei săptămâni se vor stabili şapte grupuri de lucru cu reprezentanţi ai ISU, conducerii medicale a SMURD şi serviciului de Ambulanţă, potrivit MS.

Şi judeţul Constanţa a cunoscut, în ultima perioadă, o dezvoltare importantă în ceea ce priveşte sectorul de medicină de urgenţă. Cel mai mare spital din judeţ, care deserveşte şi judeţele limitrofe - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sf. „Apostol Andrei“ Constanţa -, are în alcătuire una dintre cele mai mari Unităţi de Primire ale Urgenţelor din ţară. De asemenea, Serviciul de Ambulanţă Judeţean are şi el un parc auto cu autosanitare moderne, iar SMURD este şi dezvoltat. Nu în ultimul rând, la începutul lunii, Consiliul Judeţean Constanţa, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”, SCJU şi autorităţile bulgare din localităţile Krushari şi General Toshevo (Districtul Dobrich), a achiziţionat, printr-un proiect intitulat „Equipment to save our lives”, echipamente pentru salvarea de vieţi: o autoutilitară pentru deplasare pe teren accidentat şi pe zăpadă, o autoutilitară pentru deszăpezirea drumurilor şi un elicopter complet echipat pentru intervenţie în caz de urgenţă.