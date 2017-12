Se pune punct şi în Campionatul Judeţean de fotbal

Programul meciurilor de duminică din etapa a 26-a a Campionatului Judeţean de fotbal, ultima a sezonului (ora 11.00) - SERIA NORD: Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu; Sportul Tortoman - Ulmetum Pantelimon (ora 12.00); Steaua Speranţei Siliştea - Viitorul Fîntînele (ora 14.00); Viitorul Tîrguşor - Voinţa Săcele (ora 12.00); Victoria Mihai Viteazu - Victoria Pantelimon 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Pescăruşul Gîrliciu stă. Meciul Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni va fi omologat cu 0-3, pentru că gazdele au terenul în renovare. Pescarul nu va mai evolua acasă nici în restanţa cu Dacia Mircea Vodă, din etapa a 23-a, care a fost deja omologată cu scorul de 0-3, la fel ca şi disputa Victoria Pantelimon - Steaua Speranţei Siliştea, din aceeaşi rundă. AJF a omologat cu scorul de 3-0 meciul Viitorul Fîntînele - Voinţa Săcele (pe teren 3-1), din etapa a 22-a. Motivul: oaspeţii au folosit un jucător aflat în stare de suspendare.

SERIA SUD: Voinţa Siminoc - Sport Prim Oltina (se joacă la Murfatlar, de la ora 12.00); Speranţa Nisipari - Castelanii Castelu; Tineretul Valea Dacilor - AS Independenţa (ora 14.00); Gloria II Băneasa - Voinţa Cochirleni (se joacă la Ion Corvin); Trophaeum Adamclisi - AS Ciocîrlia (ora 14.00); Danubius Rasova - Marmura Deleni 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Meciul Dunărea Ostrov - CS Peştera a fost amânat. AJF a reprogramat pentru duminică, de la ora 11.00, restanţa Danubius Rasova - Dunărea Ostrov, din etapa a 23-a. Restanţa AS Independenţa - CS Peştera, din etapa a 20-a, s-a terminat cu scorul de 0-5. În cazul partidei Voinţa Siminoc - Castelanii Castelu, din etapa a 15-a, care s-a întrerupt la scorul de 3-2, în minutul 80, când jucătorii celor echipe s-au luat la bătaie, Comisia de Disciplină din cadrul AJF a decis ca ambele formaţii să fie declarate învinse cu 0-3.

SERIA EST: Fulgerul Chirnogeni - Farul Tuzla; Gloria Albeşti - Şcoala de Fotbal Mangalia (ora 14.00); Avîntul Comana - CS II Agigea; Atletic 2 Mai - AS Bărăganu; Luceafărul Amzacea - Viitorul Pecineaga (ora 14.00); Viitorul Mereni - Viitorul Cobadin 3-0 (oaspeţii s-au retras din campionat). Oil Terminal 2013 Constanţa stă.

SÂMBĂTĂ SE DISPUTĂ RESTANŢELE DIN LIGA A IV-A Deşi ultima etapă din Liga a IV-a s-a jucat sâmbăta trecută, au mai rămas de recuperat două restanţe din runda a 9-a, care nu mai pot influenţa promovarea sau retrogradarea. Ele au fost reprogramate pentru mâine, după cum urmează: CSO Ovidiu - Portul Constanţa, din play-off (ora 10.30 juniorii; ora 12.30 seniorii); Recolta Nicolae Bălcescu - Litoral Corbu, din play-out (orele de joc vor fi stabilite astăzi).