Se RĂCEȘTE! Temperaturi maxime negative, la Constanța!

Meteorologii anunță o răcire a vremii, la malul Mării Negre. Astfel, pentru marți, 23 ianuarie, sunt anunțate temperaturi maxime cuprinse între - 4 și 0 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul - 11 și - 7 grade C. Miercuri, 24 ianuarie, vremea va continua să se răcească; temperaturile maxime vor fi negative, între - 4 și - 1 grad C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul - 9 și - 5 grade C. Joi, 25 ianuarie, mercurul în termometru va mai crește puțin. Astfel, temperaturile maxime vor fi pozitive, până la 3 grade C, în vreme ce minimele vor fi între - 8 și - 2 grade C. În niciuna dintre cele 3 zile, meteorologii nu anunță precipitații la Constanța. Vom reveni, însă, cu eventualele modificări.