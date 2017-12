Se răcorește vremea! Vezi de când!

Vremea rămâne capricioasă, ne atrag atenția specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Dacă avertizarea de ploi şi vijelii a fost prelungită în jumătatea de nord a ţării până în această seară, la ora 18.00, în restul teritoriului, așadar și în Dobrogea, sunt posibile averse, intensificări de scurtă durată ale vântului şi căderi de grindină. Astăzi, în Dobrogea, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 27 de grade Celsius, iar cele minime între 12 şi 17 grade C. Mâine, temperaturile vor scădea brusc, așa că maxima nu va trece de 22 de grade C. Minimele se vor situa între 10 și 14 grade C, iar cerul va fi mai mult înnorat. Vineri, 29 mai, vremea se îmbunează, așa că cerul va fi variabil și soarele ne va bucura cu prezența sa. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 23 de grade C, iar cele minime între 12 și 16 grade C.