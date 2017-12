Se realizează harta deşeurilor

În cadrul celui mai mare proiect de implicare socială din ţară, “Let’s Do It, România!” se organizează, pe 6 august, evenimentul “Let’s Bike It, Constanţa!”. Obiectivul acţiunii este realizarea unei hărţi a deşeurilor din judeţul Constanţa, care va fi utilizată în Ziua de Curăţenie Naţională, stabilită pe 24 septembrie 2011. Evenimentul din acest weekend se adresează tuturor iubitorilor de natură şi celor care îndrăgesc drumeţiile pe bicicletă în aer liber. Pot participa atât biciclişti profesionişti, cât şi amatori. “Este pentru prima dată când un eveniment de cartare a deşeurilor se organizează în Constanţa, urmând să se repete din două în două săptămâni. Cei care doresc să participe dar nu au biciclete le pot închiria. Pentru mai mulde detalii, îi rog pe cei interesaţi să trimită un e-mail la adresa: victor.maxim@letsdoitromania.ro, a declarat coordonatorul evenimentului “Let’s Bike It, Constanţa!”, Victor Maxim. Acţiunea premergătoare evenimentului “Let’s Do It, România!” nu are taxă de înscriere, participarea fiind un act de voluntariat. Punctul de întâlnire pentru 6 august a fost stabilit la ieşirea din oraşul Constanţa spre Mangalia, în parcarea unui showroom auto. “Let’s Do It, România” are ca scop curăţarea ţării de deşeuri într-o singură zi, având totodată şi o componentă de educare şi responsabilizare a populaţiei în ceea ce priveşte grija faţă de mediul înconjurător.