Se reia campania de vaccinare împotriva HPV?

Reprezentaţii Ministerului Sănătăţii (MS) au anunţat că luna viitoare vor încheia campania de informare privitoare la vaccinarea împotriva virusului uman Papilloma (Human Papilloma Virus - HPV), urmînd ca pînă la sfîrşitul anului să fie luată o decizie, după consularea părinţilor, legată de reluarea vaccinării. Ministerul a lansat campania de informare la jumătatea lunii iunie. Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a declarat că, din februarie, nu s-a mai făcut niciun vaccin împotriva HPV. Demnitarul a adăugat, referindu-se la campania dusă de predecesorul său, Eugen Nicolăescu, că nu este normal să se facă campanie de informare 30 de zile pentru un produs nou, care în 2008 nu prea era acceptat în România şi în ţările din jur. „Şi, mai mult decît atît, mecanismul în sine prin care s-a realizat a fost greşit, şi asta pot să vă spun pentru că asta este specialitatea mea medicală. În mod sigur, dacă nu am fi stopat vaccinarea, am fi putut distruge tot ceea ce înseamnă campaniile de imunizări ale Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul, referindu-se la decizia opririi campaniei de vaccinare. “Rămîn cele 2.163 de fetiţe vaccinate. Din momentul acela, niciun fel de vaccin nu a mai fost făcut. Am spus foarte clar, că nu voi reîncepe campania de vaccinare decît la momentul în care vom avea în rîndul părinţilor fetiţelor acceptabilitatea de 50%”, a afirmat ministrul. Dr. Bazac a negat că vaccinurile ar fi ţinute pentru a fi folosite în momentul în care ar reîncepe campania. “Noi am renegociat aceste contracte, nu am mai plătit niciun fel de bani din sumele pe care le-a angajat Eugen Nicolăescu şi am returnat vaccinul companiilor producătoare urmînd ca ele - dacă campania de vaccinare va mai avea loc - să ne aducă altele într-o perioadă cu termenul de valabilitate specific momentului în care începem campania de vaccinare”, a declarat ministrul. Oficialul a adăugat că firmele distribuitoare ar trebui să suporte şi costurile campaniei de informare. „Este în interesul lor să recupereze o situaţie pe care au acceptat-o”, a conchis ministrul.