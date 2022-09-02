Se reiau cursele speciale pentru transportul elevilor la Constanța

Pentru a veni în sprijinul părinților,CT BUSanunță reluarea circulației traseelor pentru transportul elevilor, începând cu data de 05.09.2022.
Traseele sunt:
-traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|07:10 11:45
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|DOBRILĂ EUGENIU
|07:12 11:50
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|BROTĂCEI
|07:14 11:52
|ȘCOALA NR. 7
|07:16 11:54
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
|TOMIS 3
|07:18 11:56
|ȘCOALA SPECTRUM
|07:20 11:58
|TOCADERO
|07:22 12:00
|SAGUNA
|07:24 12:02
|CASA DE CULTURĂ
|07:25 12:03
|BUCUREȘTI
|07:28 12:06
|POLICLINICA II
|07:31 12:09
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
|GARA CFR
|07:40 12:15
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|GARA CFR
|07:10 11:47
|POLICLINICA II
|07:13 11:50
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
|BUCUREȘTI
|07:14 11:51
|CASA DE CULTURĂ
|07:16 11:52
|ȘAGUNA
|07:18 11:54
|TROCADERO
|07:20 11:56
|ȘCOALA SPECTRUM
|07:22 11:57
|DACIA
|07:23 11:59
|TOMIS III
|07:25 12:02
|ȘCOALA NR. 7
|07:29 12:07
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
|SUCEAVA
|07:31 12:09
|ȘCOALA NR. 29
|07:33 12:12
|DOBRILĂ EUGENIU
|07:40 12:17
-traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|07:10 11:40
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|DOBRILĂ EUGENIU
|07:12 11:48
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|BROTĂCEI
|07:14 11:48
|MACUL ROȘU
|07:16 11:50
|GALERIILE SOVEJA
|07:20 11:54
|INDEPENDENTUL
|07:22 11:55
|IZVOR
|07:22 11:57
|BABA NOVAC
|07:24 11:59
|ȘCOALA NR. 23
|07:26 12:01
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
|ELIBERĂRII
|07:28 12:03
|I.C. BRĂTIANU
|07:30 12:05
|MECONST
|07:33 12:08
|ȘCOALA NR. 40
|07:35 12:10
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
|FACULTATIVĂ
|07:39 12:14
|KM 5 (SERE)
|07:41 12:16
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|KM 5 (SERE)
|07:10 12:25
|FACULTATIVĂ
|07:12 11:27
|ȘCOALA NR. 40
|07:15 11:30
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
|MECONST
|07:17 11:32
|I.C. BRĂTIANU
|07:20 11:36
|ELIBERĂRII
|07:28 12:03
|ȘCOALA NR. 23
|07:23 11:42
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
|BABA NOVAC
|07:24 11:44
|IZVOR
|07:26 11:46
|INDEPENDENTUL
|07:28 11:47
|GALERIILE SOVEJA
|07:29 11:50
|B-DUL TOMIS
|07:31 11:52
|BROTĂCEI
|07:35 11:54
|SUCEAVA
|07:36 11:56
|ȘCOALA NR. 29
|07:37 12:00
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|DOBRILĂ EUGENIU
|07:40 12:05
|GRĂDINIȚA "AMICII"
-traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|C.L. SANATORIU
|07:10
|FACULTATIVĂ
|07:12
|ȘCOALA NR. 14
|07:13
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
|FACULTATIVĂ
|07:15
|RECOLTEI
|07:16
|FACULTATIVĂ
|07:18
|TOMIS PLUS
|07:20
|GRĂDINA
|07:22
|SERE
|07:24
|SCAPINO
|07:27
|BOEMA
|07:29
|BROTĂCEI
|07:36
|SUCEAVA
|07:37
|ȘCOALA NR. 29
|07:34
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|DOBRILĂ EUGENIU
|07:40
|GRĂDINIȚA "AMICII"
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE
|STAȚIA
|ORA
|ȘCOALA / GRĂDINIȚA
|ȘCOALA NR. 29
|11:50
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
|DOBRILĂ EUGENIU
|11:55
|GRĂDINIȚA "AMICII"
|BROTĂCEI
|11:57
|BOEMA
|11:59
|SCAPINO
|12:01
|SERE
|12:03
|GRĂDINA
|12:06
|FACULTATIVĂ
|12:08
|SANATORIU
|12:14
|FACULTATIVĂ
|12:16
|ȘCOALA NR. 14
|12:18
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
|FACULTATIVĂ
|12:20
|RECOLTEI
|12:22
|FACULTATIVĂ
|12:23
|TOMIS PLUS
|12:25
Urcarea și coborârea în și din mijloacele de transport se va face doar pe la prima ușă a autobuzului. Pentru asigurarea securității în mijlocul de transport în comun, în fiecare autobuz se află un reprezentant al CT BUS.
Părinții pot utiliza aceste trasee numai dacă însoțesc copii cu nevoi speciale spre și dinspre școală și numai cu un titlu de călătorie valabil.
Pentru o mai bună informare, vă invităm să utilizați aplicația CT BUS, disponibilă pentru Android și IOS.