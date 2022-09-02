Se reiau cursele speciale pentru transportul elevilor la Constanța

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Se reiau cursele speciale pentru transportul elevilor la Constanța

Social 02 Septembrie 2022 / 09:14 604 accesări
Foto: CTBUS

Foto: CTBUS

Pentru a veni în sprijinul părinților,CT BUSanunță reluarea circulației traseelor pentru transportul elevilor, începând cu data de 05.09.2022.
Traseele sunt:
-traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:12 11:50 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 07:14 11:52
ȘCOALA NR. 7 07:16 11:54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
TOMIS 3 07:18 11:56
ȘCOALA SPECTRUM 07:20 11:58
TOCADERO 07:22 12:00
SAGUNA 07:24 12:02
CASA DE CULTURĂ 07:25 12:03
BUCUREȘTI 07:28 12:06
POLICLINICA II 07:31 12:09 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
GARA CFR 07:40 12:15



TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
GARA CFR 07:10 11:47
POLICLINICA II 07:13 11:50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
BUCUREȘTI 07:14 11:51
CASA DE CULTURĂ 07:16 11:52
ȘAGUNA 07:18 11:54
TROCADERO 07:20 11:56
ȘCOALA SPECTRUM 07:22 11:57
DACIA 07:23 11:59
TOMIS III 07:25 12:02
ȘCOALA NR. 7 07:29 12:07 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
SUCEAVA 07:31 12:09
ȘCOALA NR. 29 07:33 12:12
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 12:17



-traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:12 11:48 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 07:14 11:48
MACUL ROȘU 07:16 11:50
GALERIILE SOVEJA 07:20 11:54
INDEPENDENTUL 07:22 11:55
IZVOR 07:22 11:57
BABA NOVAC 07:24 11:59
ȘCOALA NR. 23 07:26 12:01 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
ELIBERĂRII 07:28 12:03
I.C. BRĂTIANU 07:30 12:05
MECONST 07:33 12:08
ȘCOALA NR. 40 07:35 12:10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
FACULTATIVĂ 07:39 12:14
KM 5 (SERE) 07:41 12:16



TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
KM 5 (SERE) 07:10 12:25
FACULTATIVĂ 07:12 11:27
ȘCOALA NR. 40 07:15 11:30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
MECONST 07:17 11:32
I.C. BRĂTIANU 07:20 11:36
ELIBERĂRII 07:28 12:03
ȘCOALA NR. 23 07:23 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
BABA NOVAC 07:24 11:44
IZVOR 07:26 11:46
INDEPENDENTUL 07:28 11:47
GALERIILE SOVEJA 07:29 11:50
B-DUL TOMIS 07:31 11:52
BROTĂCEI 07:35 11:54
SUCEAVA 07:36 11:56
ȘCOALA NR. 29 07:37 12:00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 12:05 GRĂDINIȚA "AMICII"



-traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L. SANATORIU 07:10
FACULTATIVĂ 07:12
ȘCOALA NR. 14 07:13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
FACULTATIVĂ 07:15
RECOLTEI 07:16
FACULTATIVĂ 07:18
TOMIS PLUS 07:20
GRĂDINA 07:22
SERE 07:24
SCAPINO 07:27
BOEMA 07:29
BROTĂCEI 07:36
SUCEAVA 07:37
ȘCOALA NR. 29 07:34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 GRĂDINIȚA "AMICII"



TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE

STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 11:50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 11:55 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 11:57
BOEMA 11:59
SCAPINO 12:01
SERE 12:03
GRĂDINA 12:06
FACULTATIVĂ 12:08
SANATORIU 12:14
FACULTATIVĂ 12:16
ȘCOALA NR. 14 12:18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
FACULTATIVĂ 12:20
RECOLTEI 12:22
FACULTATIVĂ 12:23
TOMIS PLUS 12:25


Urcarea și coborârea în și din mijloacele de transport se va face doar pe la prima ușă a autobuzului. Pentru asigurarea securității în mijlocul de transport în comun, în fiecare autobuz se află un reprezentant al CT BUS.
Părinții pot utiliza aceste trasee numai dacă însoțesc copii cu nevoi speciale spre și dinspre școală și numai cu un titlu de călătorie valabil.
Pentru o mai bună informare, vă invităm să utilizați aplicația CT BUS, disponibilă pentru Android și IOS.

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