Se reiau evaluările pentru avioanele multirol

Ministrul Apărării Naţionale (MApN), Corneliu Dobriţoiu, a declarat, ieri, că vor fi reluate toate evaluările făcute din 2008 până în prezent privind achiziţia de avioane multirol. „Ne interesează să oferim decidenţilor politici variante de achiziţii pentru avioane multirol. Iar, în acest sens, vă spun că vom relua toate evaluările făcute din 2008, an în care ministerul ajunsese la concluzia că cea mai bună soluţie este avionul de generaţia a cincea, urmând ca tranziţia către generaţia a cincea de la platformele pe care le zburăm, care sunt de generaţia doi plus, să se facă prin costuri minime“, a spus Corneliu Dobriţoiu. Ambasadorul agreat al Olandei la Bucureşti, Matthijs van Bonzel, declara într-un interviu că Olanda ar putea vinde României 15 avioane F16 în uz, dar bine întreţinute. Totodată, pe 29 martie, vicepreşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, George Scutaru, declara că România are în prezent posibilitatea de a opta între achiziţionarea de avioane F16 în uz, aflate în dotarea forţelor olandeze şi portugheze, sau achiziţionarea de avioane F16 noi, care însă sunt prea scumpe. Reprezentanţii MApN spun că în 2015 perioada de zbor a actualelor MiG-uri se epuizează.