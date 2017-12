Se reintroduce examenul de treaptă?

An de an, schimbările pe care fiecare ministru al Educației le gândește pentru sistemul de învățământ românesc provoacă confuzie în rândul elevilor, părinților și profesorilor. Din anii '90 și până în prezent, aproape fiecare generație de elevi a simțit pe propria piele schimbările și s-a declarat generație de cobai. După ce, în 2011, Educația din România a avut o lege nouă, la nici cinci ani apar noi inițiative de modificare a actului normativ. Se discută tot mai des despre reintroducerea examenului de treaptă pentru elevii care trec din clasa a X-a într-a XI-a. Secretarul de stat în Ministerul Educației, Vasile Șalaru, declara, zilele trecute, că examenul de treaptă are o sumedenie de avantaje. ”Într-un fel, facem și dreptate. Zic dreptate pentru că, știți foarte bine, transferuri de la uman la real în clasele a XI-a și a XII-a nu se prea fac, dar de la real la uman - o groază, pentru că sunt foarte mulți care își doresc o medie foarte mare la Bacalaureat și fug de matematică. Însă criteriile pe baza cărora se fac aceste transferuri nu sunt tocmai limpezi. Dăm posibilitatea tuturor să se transfere cu acest concurs, dar în baza unui examen pe care îl susținem la sfârșitul clasei a X-a”, a declarat Șalaru. Directorii liceelor constănțene sunt de acord cu ideea introducerii examenului de treaptă, testare ce a mai existat în sistemul educativ din România. Directorul Liceului Teoretic ”Traian” din Constanța, prof. Constantin Caracoti, susține că examenul ar fi benefic pentru elevi, pentru că le dă șansa să se reorienteze din timp către specializări care li se potrivesc și nu mai sunt nevoiți să dea examenele de diferențe care se susțin acum în cazul transferurilor. ”Fiecare unitate ar trebui să își organizeze propriul examen de admitere în ciclul superior de liceu, să stabilească disciplinele de examen în funcție de profil și să aibă subiectele de concurs”, a spus prof. Caracoti.