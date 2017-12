Se retrage Aamodt

Norvegianul Kjetil-Andre Aamodt, cvadruplu campion olimpic la schi alpin, şi-a anunţat retragerea din activitate. “Mă simt obosit atît psihic cît şi fizic şi de aceea am decis să mă retrag”, a declarat Aamodt după ce a fost recompensat cu premiul de cel mai bun sportiv norvegian al anului 2006, mai ales pentru medalia de aur obţinută în proba de Super-G la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino. “Este timpul să mă opresc. Am 35 de ani şi am o familie”, a precizat schiorul, operat la genunchi în martie 2006, după ce s-a accidentat la Torino. Kjetil-Andre Aamodt a obţinut de-a lungul carierei opt medalii la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice (1992, 1994, 2002, 2006) şi 12 medalii mondiale, dintre care cinci de aur, cîştigate în perioada 1991-2003. De asemenea, el a cîştigat şi Cupa Mondială, în 1994.