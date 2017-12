Se retrage Ionuţ Gheorghe?

Pugilistul constănţean Ionuţ Gheorghe a anunţat, ieri, că meciul pierdut în faţa iranianului Morteza Sepahvandi a fost ultimul din cariera sa, deoarece a realizat că nu are nicio şansă să continue într-un sport în care a fost “furat”. “Mă las de box, Olimpiada a fost ultima competiţie pentru mine. Am muncit atîţia ani şi am ajuns aici cu gîndul la o medalie, dar m-au furat. Toţi s-au uitat cum îi băgau celuilalt puncte, iar mie nu. Nu vreau să mai aud de box, nu am ce căuta în acest sport”, a spus constănţeanul. Referitor la planurile de viitor, pugilistul de la CS Farul a spus: “Am alte alternative, voi vedea, dar în box nu mai rămîn. Nouă, românilor, nu are cine să ne ia apărarea”. Ionuţ Gheorghe, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a fost învins la Jocurile Olimpice de la Beijing de iranianul Morteza Sepahvandi, cu 8-4, în cadrul unui meci din turul al doilea al categoriei 64 kg.