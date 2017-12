Se schimbă regulamentul jurizării la Eurovision

Organizatorii concursului Eurovision au anunţat o serie de modificări ale regulamentului de jurizare pentru ediţia din 2014, după scandalul generat de un coordonator al unei delegaţii naţionale, care a spus că juriul din 2013 a fost mituit. European Broadcasting Union (EBU), organizatorul Eurovisionului, a făcut cunoscute câteva schimbări pentru ediţia din 2014, încercând să sporească transparenţa asupra votului juriului, notele acestuia reprezentând 50% din scorul final. Începând din 2014, numele tuturor membrilor juriului vor fi anunţate pe 1 mai, înainte de concurs. Totodată, EBU va anunţa, pentru prima dată în istoria acestui concurs, notele individuale ale juraţilor, care vor fi publicate imediat după finală.

Finala acestei competiţii muzicale va avea loc pe 10 mai 2014, în capitala Danemarcei, Copenhaga. Semifinalele vor avea loc pe 6 mai, respectiv 8 mai.

Ediţia 2013 a Eurovisionului a avut loc la Malmo, în Suedia, şi a fost câştigată de Emmelie de Forest, cu piesa „Only Teardrops”. Cezar Ouatu, reprezentantul României la ediţia din acest an, a participat cu piesa „It's My Life”, clasându-se pe locul al 13-lea. Televiziunea Română este organizatoarea selecţiei naţionale a Eurovisionului şi participă la competiţia europeană din anul 1993. În fiecare an, selecţia naţională s-a desfăşurat în perioada februarie - martie.