Se schimbă vremea în următoarele zile. Unde sunt aşteptate precipitaţii

NOAPTEA, în regiunile extracarpatice nebulozitatea joasă se va extinde treptat, iar izolat și trecător va ploua slab sau va burnița, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi temporare și ploile se vor semnala pe arii restrânse. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sud-estul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 6 grade. Local în zonele joase de relief se va forma ceață. În Bucureşti, cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimă va fi de 2...5 grade. Vor fi condiții de ceață.

PROGNOZA METEO MARȚI Valorile termice vor marca o scădere și în sudul, centrul și estul țării. Cerul va avea înnorări și va ploua local în sud-vest și nord-vest, iar în restul teritoriului doar izolat vor fi burnițe sau ploi slabe. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în regiunile sud-estice, mai ales în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 grade in Bucovina si in estul Transilvanieie și 11 grade in Subcarpatii Getici, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 5 grade. Pe arii restrânse în zonele joase de relief va fi ceață.