Se scumpesc alimentele?

Scumpirile la carburanţi şi electricitate din ultimul timp ar putea atrage o serie de modificări de preţuri. De la începutul anului, transportatorii s-au văzut nevoiţi să anunţe majorări ale tarifelor practicate, însă de atunci, preţurile la benzină şi motorină s-au tot mărit. Astfel, începând din martie, şi preţurile la produsele alimentare ar putea suferi “reaşezări” de 5-7%. „Scumpirile la energie electrică, energie termică şi gaze naturale ar putea determina reaşezări ale preţurilor la majoritatea produselor alimentare. Vorbim de reaşezări, nu scumpiri, de 5-7%”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Industria Alimentară, Dragoş Frumosu. El spune că de la începutul acestui an produsele lactate s-au scumpit nesemnificativ, cu 3-4%, nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi la carne. “În ianuarie şi februarie vânzările la carne sunt reduse de obicei. Nici la ulei nu putem vorbi de scumpiri, cantităţile consumate sunt relativ constante”, a explicat Frumosu. Cele mai recente scumpiri s-au înregistrat la ouă. În ultimele zile, acestea au ajuns să se vândă cu 0,8 – 0,12 lei bucata, de la 0,5 lei bucata cât costau în urmă cu o săptămână. Motivul are legătură cu acoperirea investiţiilor pentru schimbarea cuştilor în care sunt crescute găinile, o prevedere europeană obligând toţi producătorii din UE să reducă densitatea păsărilor în cuşti, după cum susţin crescătorii de ouă. Chiar dacă preţul ouălor s-a scumpit, specialiştii ne asigură că preţul cărnii de pasăre nu va creşte. Pe de altă parte, producătorii de pâine sunt de părere că, până la Paşti, “în mod normal”, s-ar putea înregistra o creştere de preţuri la produsele de panificaţie, având în vedere că în ultimul an nu au mai avut loc majorări, în special din cauza concurenţei de pe piaţa neagră.