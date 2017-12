Se scumpesc carburanții, se scumpește tot, viața e grea

Ca orice toamnă care se respectă, și asta din 2017 vine la pachet cu scumpiri. Nu, ne e foame de bani la centru, de unde ideea asta tâmpită? Nu, frate român, toamna, anotimp rău, meschin și mizantrop, e de vină că, de la 15 septembrie, accizele la carburanți cresc cu 16 bani/litru. Apoi, la 1 octombrie, vine o nouă scumpire, cu încă 16 bani/litru, pentru că merităm. Asta a decis, nu, pardon, asta a comunicat miercuri Guvernul, după ședință. Până și Executivul e neputincios în fața capriciilor toamnei. Nu poate decât să constate că revine supraacciza la benzină & motorină, eliminată de o altă entitate, numită campanie electorală.

HA, HA, HA „Încercăm să punem lucrurile la loc“, a spus miercuri premierul Mihai Tudose, în ședința de Guvern, încercând să justifice (?) reintroducerea supraaccizei la carburanți, în două tranșe - plus 16 bani/litru la 15 septembrie și, apoi, la 1 octombrie. „Când am scos acciza, preţul la pompă n-a scăzut. O punem la loc. Dacă creşte preţul la pompă, o să avem o altă discuţie cu companiile distribuitoare şi producătoare. Noi am eliminat acciza nu ca să le aducem lor profit, ci ca să ducem preţul mai jos. N-a funcţionat, așa că o reintroducem, pentru că România are nevoie de bani pentru infrastructură, autostrăzi, spitale și o mulțime de alte lucruri“, a completat primul ministru. Explicația pentru cele două tranșe? Să nu fie, dom'le, impactul prea puternic pentru populație. Și, ca să vezi ce-nseamnă să mori de grija poporului, Tudose a anunțat că Guvernul lucrează și la legea redevențelor, modificări urmând să apară la 1 ianuarie 2018; majorările vor fi în acord cu comportamentul la pompă al benzinarilor. Pe scurt, dacă benzina și motorina se scumpesc puternic, petroliștii vor fi taxați pe măsură. Iar asta va ieftini, ulterior, carburanții? Nu, dar să sufere toți, bă!

CE URMEAZĂ? Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) preconizează că, în următoarele zile, vor fi blocaje la alimentarea cu carburanți, în condițiile în care toată lumea bună va acumula stocuri la prețurile curente - „Orice eurocent diferență în costul operațional influențează direct competitivitatea companiilor românești din transporturi. Și tot statul pierde sume importante. Consumatorii captivi, care nu alimentează decât aici, nu pot transfera creșterile în tarifele prestate. Pentru un camion, efortul financiar suplimentar este de 450 lei (de unde probabil și estimarea Guvernului că supraacciza va aduce un plus de 1,1 miliarde lei la centru)“. FORT propune returnarea unei părți din acciză către transportatori, aceștia având obligația să declare numărul de kilometri efectuați și să prezinte documentele care atestă alimentările engros din România.