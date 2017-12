Se scumpeşte pâinea

După reducerile salariilor şi restructurările atât din domeniul public cât şi din cel privat, românii mai primesc o lovitură. Vom trebui să scoatem mai mulţi bani din buzunar pentru cumpărarea pâinii, potrivit preşedintelui Ligii Asociaţilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Marcel Cucu. El a precizat că, în acest an, producţia totală de grâu a României a fost de 5,7 milioane de tone, 86% din estimările iniţiale ale Ministerului Agriculturii şi cu zece procente mai mult decât anul trecut. Din punctul de vedere al agricultorilor, recolta din acest an poate acoperi necesităţile interne ale României. Din cauza creşterii preţului la grâu, Marcel Cucu avertizează consumatorii că va urma şi o creştere a preţului pâinii. „În mod cert şi pâinea se va scumpi. Este adevărat că grâul, la această dată, nu a ajuns şi probabil nici nu o să ajungă la un preţ mai mare decât cel din 2007. În ceea ce priveşte pâinea, lucrurile stau diferit. După scumpirea din 2007, când, preţul pâinii a crescut foarte tare, acesta nu a mai revenit la valoarea de dinaintea scumpirii, a rămas acelaşi. Este posibil ca, până la sfârşitul acestui an, preţul pâinii să crească cu peste 20 \", a explicat preşedintele LAPAR, Marcel Cucu. În întreaga lume, ploile torenţiale şi seceta prelungită au afectat culturile de grâu, ceea ce a dus la creşterea preţului. În ciuda preţului ridicat al grâului, agricultorii români nu au câştigat mai mulţi bani de pe urma recoltelor obţinute, spune preşedintele LAPAR, pentru că producătorii autohtoni îşi vând culturile la recoltare.