Se scumpeşte viaţa!

04:37:55 / 01 Aprilie 2014

acciza o diversiune

Pana la un punct intelegem rostul si necesitatea taxelor si impozitelor . Stabilite rational , ele sunt menite sa permita functionarea statului in conditiile impuse de necesitati , programe , si posibilitati economice . Masura Guvernului fanariot condus de Ponta – copy de a majora accizele la carburanti a declansat o adevarata batalie politica si contrar parerii unora , majoritatea populatiei formata din saracime va sustine acest abuz deoarece nu are ce pierde . Cu sau fara accize , cei care au ajuns in saracie datorita politicianismului , demagogiei si coruptiei vor primi in contiunuare pomenile electorale . Consecintele le vor suporta clasa de mijloc in formare , oamenii de afaceri de toate categoriile . Smecherii , clientela politica , grupurile de interese , vor gasi ca intotdeauna forme si mijloace ca sa evite orice majorare de taxe si impozite . De ce este o diversiune ? Deoarece , voit sau nu , toti factorii politici responsabili , partidele care au guvernat si guverneaza , refuza sa aplice masurile care ar constitui adevarata revolutie politica , economica si sociala . Concret , taxele si impozitele ar deveni suportabile , cetatenii ar putea sa beneficieze de sisteme corespunzatoare de sanatate , invatamant etc , veniturile ar putea creste si cel mai important lucru ar avea incredere in democratie , echitate si speranta de mai bine daca se va actiona pentru realizarea unor promisiuni care pana azi tin de domeniul demagogiei : controlul averilor si confiscarea averilor ilicite , impozitul progresiv , lupta hotarata impotriva evaziunii fiscale si a muncii la negru , reducerea cheltuielilor administrative , plafonarea pana la o limita decenta a salariilor demnitarilor de orice fel , si reducerea numarului de parlamentari la 300 . Mai sunt si altele , care se vor rezolva mult mai usor daca viitorul parlament le va vota pe cele enumerate mai sus si daca fortele de dreapta vor reusi sa actioneze solidar . Pana atunci actiunile impotriva abuzurilor guvernarii Ponta – copy trebuie sa continue si sa se intensifice . Ponta – copy a declarat ca va mari taxele si impozitele pentru ca asa a facut si Guvernul Boc . Argumentul este mai mult decat ticalos . Ponta si majoritatea politicianistilor de astazi , folosesc tactica perversa de a justifica propria politica reprosand adversarilor ca au facut la fel cand au fost la guvernare . Asta inseamna sa consacri un sistem contrar legilor , civilizatiei si umanitatii . Cu acest mod se creaza urmatorul sistem : greselile mele iti dau dreptul dumitale sa comiti pacate . Pacatele dumitale imi dau mie dreptul de a comite nelegiuiri si nelegiuirile mele iti dau dreptul dumitale de a comite crime . Acest sistem ticalosit trebuie sa inceteze .