Se sfințește o biserică din Constanța care a fost părăsită 35 de ani!

00:18:08 / 23 Septembrie 2017

Haida de ...

Manastirea de la 23 August , cu biserica , cu tot , au fost ctitorite de catre un iubit , foarte iubit student al Spagoveanului Teodosie si fost coleg de facultate al Tanasescului guraliv . Macarie , cu numele sau de mirean Sima Nicolae , un tanar de 23 ani si amantul sau pidosnic , de 18 ani , au ,,lucrat'' niste ani buni in locatia respectiva , au adunat oase de capra si de porc , pe post de moaste sfinte si le-au pus la dispozitie pupatorilor ortodocsi , amatori de inchinaciuni . Au facut rost si de icoane facatoare de minuni , cu madone care lacrimau la comanda , cu lacrimi de sange si mir spagovenian . Macarie si-a cumparat apartamente in Constanta , in Medgidia , in Bucuresti , doua masini tari , si-a ticsit contul din banca , si , cand planuia alte si alte investitii majore in afacerea cu Doamne - Ajuta , Spagoveanul s-a suparat pe el ca nu mai contribuia suficient la Arhiepiscopia lui si l-a mazilit ! Nu din cauza pidosniciei dovedite de relatiile cu baietii din jur ... Nu ! Ulterior , Macarie a fost arestat pentru pedofilie si relatii cu minori , a scapat ieftin datorita interventiei spagovenilor din sistem si datorita procurorilor de la Medgidia , dar i s-a infundat la Bucuresti , unde l-a infectat cu HIV , pe un sturlubatic de pripas , pescuit in Gara de Nord , care drept multumire , i-a bagat cutitul in burta ... Amandoi au fost condamnati , intre timp , dar Macarie a ramas un veritabil pravoslavnic , ducand mai departe darurile cu care s-a miluit Domnul , sa-l inzestreze si poate , va mai ctitori niste manastiri , ca este nevoie , randurile pupatorilor de mosate , au crescut numeric , odata cu saracia , odata cu lipsa de educatie , odata cu lipsa de sanatate mintala ...