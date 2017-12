Se sparge bula consumistă?

Nu există inflație fără bani, la fel cum nu există nici bule fără bani, iar în momentul de față, politica monetară prociclică a băncii centrale are mari șanse să destabilizeze economia, prin stimularea perioadei actuale de „boom“ și, implicit, accentuarea perioadei de „bust“ (cădere - n.r.) care va urma (cu siguranță). „În 2015, masa monetară în sens restrâns a ajuns să aibă o dinamică anuală de 26%, față de 9% la finele lui 2014. Tot în 2015, dinamica creditelor de consum a crescut de la 2 la 30%!!! Ca să vă faceți o idee, în 2008, anul de start al crizei, creditele de consum creșteau cu 40% pe an! Istoria se repetă - politica monetară prociclică stimulează consumul finanțat prin credit. Să vedem dacă și de această dată totul se termină la fel ca-n 2008/2009“, notează, pe blogul său, analistul Florin Cîțu. El subliniază că, potrivit datelor BNR, creditele pentru consum în lei reprezintă 30% din totalul împrumuturilor, în vreme ce creditele ipotecare abia dacă ajung la o pondere de 14%. Ne amintim cu toții cum, în anii de criză, placa servită de BNR și autorități era că „Gata! Terminăm cu creșterea PIB bazată pe consum și ne mutăm spre investiții, industrie!“. Pare-se că tot pe spinarea maselor se obțin date bune la Statistică. Și dacă e să cădem iarăși în groapă, putem mări oricând taxele, să plătească plebea, nu-i așa?

