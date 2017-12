Se strică vremea

Sfârșitul săptămânii ne-a răsfățat cu o vreme frumoasă și soare pe cer, însă meteorologii ne anunță că vremea nu va mai ține mult cu noi. Potrivit specialiștilor de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), luni, 19 octombrie, cerul va fi mai mult noros în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 20 de grade Celsius, iar cele minime între 11 şi 15 grade C. De marți, 20 octombrie, vremea începe să se strice, astfel că, deși maxima va ajunge până la 20 de grade C, vom avea parte de o zi mohorâtă, fiind posibil să plouă. Miercuri, 21 octombrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 16 grade C, iar cele minime între 6 și 10 grade C. Și miercuri sunt posibile ploi.