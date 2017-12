Se uniformizează sistemul de plată în reţeaua de medicină şcolară

Odată cu implementarea noii Legi a sănătăţii se va uniformiza sistemul de plată în reţeaua de medicină şcolară, a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi. „Acolo unde există reţea de medicină şcolară, salariile medicilor şi asistentelor sunt plătite de la bugetul de stat, prin intermediul primăriilor. Tot de la bugetul de stat sunt plătiţi şi asistenţii comunitari. Adică noi virăm banii primăriilor şi, de acolo, sunt daţi medicilor şi asistenţilor din reţeaua de medicină şcolară. De asemenea, coordonarea profesională a medicilor şi asistenţilor din reţeaua de medicină şcolară este asigurată tot de Ministerul Sănătăţii”, a explicat demnitarul. Aceste situaţii se regăsesc mai mult în mediul urban, pentru că, în rural, nu există medici şcolari, serviciile ce ar fi revenit acestora sunt asigurate de către medicii de familie. „Vrem ca, prin noua lege, aceste servicii de sănătate publică să nu mai facă parte din pachetul de servicii decontat de asigurări. Altfel spus: să fie plătit de bugetul de stat. Acolo unde am medic şcolar plătesc de la bugetul de stat şi unde nu am medic şcolar, ci medic de familie, pentru acelaşi serviciu plătesc din fondul asigurărilor de sănătate. Nu este corect. Direcţiile de Sănătate Publică vor avea contract cu medicul de familie pentru acele activităţi de medicină şcolară. Serviciile de sănătate publică trebuie plătite de la bugetul de stat. Dacă nu se poate prin DSP, vom vira banii la casele de asigurări de sănătate şi acestea vor plăti doctorilor de familie. Dar plata trebuie făcută de la bugetul de stat”, a spus ministrul, care a adăugat că în acest mod vor fi separate sursele de finanţare pe categorii de servicii. „Nu pot fi plătite din asigurări de sănătate servicii care ţin de sănătate publică. Medicul de familie intră în sistemul de plată per capita şi per serviciu. Pentru serviciul pe care îl acord oricărui cetăţean, indiferent de calitatea de asigurat, plăţile trebuie făcute din bugetul de stat”, a conchis ministrul.