Se va face lumină în cartierul nou din Cuza Vodă

După aproape opt ani în care nu au beneficiat de utilități, cele 200 de locuințe din cartierul nou, aflat în sud-vestul comunei Cuza Vodă, vor avea, în sfârșit, energie electrică. Potrivit primarului Niculae Horneț, lucrările de instalare a rețelei vor fi finalizate anul acesta. „În zonă sunt delimitate mai multe loturi și urmează să se mai construiască locuințe. Încă din 2007, Primăria a demarat un proiect european de modernizare a infrastructurii prin care am instalat rețelele de canalizare și apă. Nu am putut include în proiect și racordarea la energie electrică, așa că ne-am ocupat de acest lucru din fonduri proprii”, a spus primarul comunei Cuza Vodă. În total, administrația a cheltuit, din bugetul local, aproximativ 300.000 de lei. „E drept că avem probleme cu banii, dar investiția am realizat-o pe parcursul mai multor ani. În fiecare an am alocat o parte din buget pentru acest proiect. În câteva luni, vom finaliza totul”, a mai spus primarul Nicolae Horneț.