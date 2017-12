Se vând deja bilete la concertul lui Bănică de Crăciun

Toamna nici nu a început bine, iar Ștefan Bănică se pregătește intens pentru seria de concerte pe care le va susține de Crăciun, ca în fiecare an, la Sala Palatului din București. Așa se face că, deși suntem abia în septembrie, biletele pentru evenimentele devenite între timp o tradiție au fost deja puse în vânzare. Niciun alt artist român nu are evenimente pentru care sunt scoase la vânzare biletele cu trei luni înainte. Sunt arhicunoscute spectacolele pe care Ștefan Bănică le susține de 13 ani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, la Sala Palatului. Indiferent de numărul de concerte pe care le are, sălile sunt mereu neîncăpătoare pentru românii care vor să audă vocea lui Bănică la final de an. Acesta este motivul pentru care biletele se pun în vânzare cu mult timp înaintea spectacolelor. Primele concerte din seria show-urilor de Crăciun semnate Ștefan Bănică, din acest an, vor avea loc pe 12 și 13 decembrie, ora 19.30, la Sala Palatului. Biletele se găsesc online pe eventim.ro, la prețuri între 60 și 150 de lei.