Se verifică situaţia copiilor părăsiţi în spitale

Problema abandonului din spitalele din România va fi analizată atent, în următoarea perioadă, în cadrul unei campanii comune a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, şi Ministerul Sănătăţii. Specialişti ai MMFPS spun că decizia de analiză a fost luată după ce în presă au apărut informaţii privind creşterea numărului copiilor părăsiţi în maternităţi şi spitale, precum şi condiţiile precare de îngrijire a acestora în unităţile sanitare. „Această campanie se va derula, la nivel naţional, cu echipe mixte de control formate din medici şi inspectori sociali, în maternităţile şi secţiile de pediatrie în care au fost identificaţi copii aflaţi în situaţii de risc şi a căror situaţie medicală le permite externarea din unităţile sanitare şi dispunerea unei măsuri de protecţie specială”, se arată într-un comunicat al ministerului. Oficiali ai MNFPS precizează că Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi s-a autosesizat în cazul Spitalului de Copii Sf. Maria din Iaşi şi a demarat verificarea informaţiilor apărute în presă. „În urma verificărilor la care a participat şi un inspector social din Iaşi, informaţia referitoare la numărul de 57 de copii părăsiţi în această unitate sanitară nu s-a confirmat, doar cinci din cei 21 de copii asupra cărora exista o prezumţie de risc putând fi externaţi. Pentru aceştia, pe 24.10.2012, DGASPC Iaşi a emis dispoziţii de urgenţă pentru plasamentul la asistent maternal profesionist”, se mai arată în comunicat. Peste 760 de copii au fost abandonaţi, în primele şase luni ale anului, în maternităţi şi în unităţi sanitare, 656 au fost externaţi, însă doar pentru 264 dintre ei a fost posibilă întoarcerea în familie, preciza, în 10 octombrie, Direcţia pentru protecţia copilului din MMFPS. Numărul copiilor părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în perioada ianuarie - iunie 2012, a fost de 768. Dintre aceştia, 469 au fost părăsiţi în maternităţi, 218 în secţii de pediatrie şi 81 în alte secţii de spital, a precizat Direcţia pentru protecţia copilului din MMFPS. Dintre cei 768 de copii abandonaţi în unităţi sanitare, 656 au fost externaţi. Dintre aceştia, 264 s-au reîntors în familie, cinci au fost plasaţi la familia extinsă, 14 la o familie sau o persoană, 288 la asistenţi maternali, 31 în centre de plasament, 12 în centre de primire în regim de urgenţă, iar 42 sunt în alte situaţii. La Constanţa, potrivit declaraţiilor recente ale directorului medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Cătălin Grasa, în unitatea sanitară sunt părăsiţi în Secţia de Neonatologie şase nou-născuţi şi alţi zece sunt în Clinica de Pediatrie. Dintre copiii părăsiţi, doi sunt în spital încă din 2011, un altul este din aprilie 2012, restul fiind după aprilie.

CONSTANŢA S-A IMPLICAT Reamintim că, încă din luna iulie a acestui an, problema copiilor abandonaţi în spitale a fost din nou pusă în discuţie de către autorităţile din Constanţa, dar şi de către conducerea SCJU. „Tragem un nou semnal de alarmă asupra legislaţiei privind protecţia copilului cu probleme de sănătate. Avem în Clinica de pediatrie 16 copii abandonaţi, dintre care patru cu probleme grave de sănătate”, declara, în iulie, managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. El a spus că nu se poate interveni în cazul lor, din punct de vedere medical, întrucât nu există aprobarea părinţilor, care nu sunt de găsit. SCJU poate să-i îngrijească, le poate stabiliza funcţiile vitale, însă nimic mai mult, spunea managerul. Cei mici nu pot fi duşi în centrele de plasament întrucât acestea nu au în alcătuire personal medical, deci nu are cine să-i îngrijească, aşa cum se întâmplă în căminele de bătrâni, de exemplu. „Vrem să fie aduse modificări legislative în acest sens. De asemenea, vrem să fie modificată şi Legea privind tutorele copiilor. Trebuie să fie desemnat şi altcineva, nu doar preşedintele Consiliului Judeţean. De exemplu, eu propun ca SCJU să fie un alt tutore. Eventual să fie întocmită o comisie de medici, medicul care-l operează, medicul curant”, preciza managerul, criticând „hiatusul legislativ”. Nu este admis ca într-o clinică a unui spital cu regim de urgenţă un pacient care a fost tratat să stea chiar şi peste un an pentru că nu are unde să se ducă. Astfel clinica pierde bani, dar se alege şi cu indicatori mult prea mici, fapt care dezavantajează unitatea sanitară. Aşa cum am mai precizat, la iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, conducerea SCJU, CJC, Direcţia de Sănătate Publică şi Protecţia Copilului au făcut demersuri astfel încât legislaţia care îi vizează pe copiii abadonaţi în spitale să se modifice, să nu mai dezavantajeze spitalele.