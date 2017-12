Se vinde casa în care s-a filmat ”Tăcerea mieilor”

Casa din statul american Pennsylvania în care a fost turnat filmul ”Tăcerea mieilor / The Silence of the Lambs”, recompensat cu cinci premii Oscar, a fost pusă în vânzare de proprietarii săi actuali, contra sumei de 300.000 de dolari.

În acel film din 1991, casa, care se află într-o suburbie a oraşului Pittsburgh, era locuită de un criminal în serie, psihopatul Buffalo Bill, care creştea molii şi a realizat un costum din pielea victimelor sale. Filmul spune povestea personajului Clarice Starling, o tânără poliţistă recrutată de FBI, interpretată de Jodie Foster, care reuşeşte să prindă acel criminal în serie, cu ajutorul unui alt personaj psihotic, canibalul extrem de inteligent Hannibal Lecter, interpretat de Anthony Hopkins. În film, acea casă în stil victorian cu trei etaje este înfiorătoare, plină de molii şi are o pivniţă în care criminalul Buffalo Bill, jucat de Ted Levine, le ţine sechestrate pe tinerele femei pe care le răpeşte. El creşte molii pe care le plasează apoi în esofagul victimelor sale. Casa reprezintă, totodată, decorul în care fost turnată o scenă de o intensitate deosebită, aceea a înfruntării finale dintre Clarice Starling şi Buffalo Bill. În realitate, însă, casa este strălucitoare, însorită şi veselă, iar camerele sunt tapetate cu motive florale. Reşedinţa are şi o piscină, dar nu şi o pivniţă. Ea aparţine soţilor Scott şi Barbara Lloyd, ambii de 63 de ani, care au decis să o pună în vânzare, duminică. Soţii Lloyd au cumpărat casa în urmă cu aproape patru decenii şi s-au căsătorit în foaierul proprietăţii lor, precizează ”Pittsburgh Tribune-Review”.

Un agent care era angajat pentru a căuta locuri de filmare potrivite pentru acest film a bătut în anii '90 la uşa soţilor Lloyd, iar ei au acceptat ca filmul ”Tăcerea mieilor” să fie turnat în casa lor. Echipa de producţie a avut nevoie de şase săptămâni pentru a pregăti reşedinţa pentru acest film. Scott şi Barbara Lloyd, care păstrează un poster oficial al filmului în sufrageria casei lor, spun că au luat decizia de a pune în vânzare vila deoarece au ajuns la o vârstă la care au nevoie de o locuinţă mai mică.