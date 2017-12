Se vor găsi soluții, astfel încât tinerii valoroși să rămână în ţară?!

Ministrul Educației, Pavel Năstase, s-a declarat, miercuri, la Timișoara, convins că se vor găsi soluții astfel încât “tinerii foarte valoroși să rămână în România”, un prim pas fiind făcut prin acordarea unor burse celor care fac cercetare în țară. Ministrul Educației a participat, miercuri, la deschiderea Olimpiadei Naționale de Matematică, pentru clasele VII – XII, organizată la Timișoara, la care participă aproximativ o mie de elevi și profesori. Întrebat de către jurnaliști ce măsuri va lua Guvernul pentru ca tinerii valoroși să nu mai plece din România, Pavel Năstase a afirmat că s-au făcut deja primii pași prin acordarea unor burse celor care nu pleacă în străinătate și fac cercetare în România.

“Eu cred că deja se fac pași importanți în această perspectivă. Așa cum ați observat, Guvernul actual a luat o serie de măsuri în domeniul educațional pe care le consider foarte importante: creșterea salariilor profesorilor, a crescut, de asemenea, finanțarea per student/ per elev, gratuități pentru transport și sunt în derulare o serie de alte măsuri care ar trebui să schimbe atitudinea profesorilor, să se ocupe mai îndeaproape de școală, atitudinea elevilor, să vină la școală. În același timp, prin Ministerul Cercetării și Inovării am finanțat o serie de burse pentru cei care vor să rămână în România, să facă cercetare în România, care sunt chiar la nivel european și internațional. Iată că s-au făcut câțiva pași și sunt convins că vom găsi soluții astfel încât tinerii noștri foarte valoroși să rămână în România. Sau în situația în care pleacă din țară pentru o perioadă de timp să revină cu multă plăcere și să-și continue activitatea în România”, a afirmat Ministrul Educației.

Pavel Năstase a adăugat că Ministerul Educației își dorește ca, în viitor, olimpiadele la toate disciplinele să fie mai bine organizate. “Ne gândim să modificăm procedurile, regulamentele, astfel încât începând de la etapa primară până la cea națională toți elevii să aibă posibilitatea să participe la olimpiade”, a adăugat ministrul Educației.

Festivitatea de premiere a elevilor care participă la Olimpiada Națională de Matematică, pentru clasele VII - XII, va avea loc în data de 23 aprilie, în Aula Magna a Universității de Vest din Timișoara.