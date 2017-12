Se vrea capul directorului Aeroportului Kogălniceanu! Vezi de ce!

Câteva imagini cu mașina condusă imprudent de către directorul Aeroportului Mihail Kogălnicenu au pus pe jar autoritățile rutiere, dar mai ales un politician local, care cere ministrului Transporturilor demiterea lui Bogdan Artagea, pe motiv că el conducea băut. Acesta din urmă se disculpă, precizând că singurul motiv pentru care a condus haotic este că vorbea la telefon, fără hands-free, iar cei care îl acuză vor doar să-l denigreze.

Directorul Aeroportului "Mihail Kogălniceanu", Bogdan Ionuț Artagea, a devenit subiect de discuțiedupă ce câteva imagini cu mașina pe care o conducea au fost postate pe un site de socializare de către un alt participant la trafic. Astfel, un individ pe nume Daniel Suru, care se declară, pe Facebook, angajat al Forțelor Speciale ale Poliției Române, a postat o filmare cu autoturismul de protocol al aeroportului, condus haotic pe un drum național, în apropierea pistei. A fost scânteia scandalului. Președintele filialei județene Constanța a Partidului Mișcarea Populară (PMP), Claudiu-Iorga Palaz, a transmis imediat un comunicat de presă în care solicită demiterea directorului Artagea. „Având în vedere filmările apărute în spațiul virtual, realizate de către numitul Daniel Suru, angajat al Forțelor Speciale ale Poliției Române (conform profilului rețelei de socializare - Facebook), cer public ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, demiterea directorului Aeroportului 'Mihail Kogălniceanu', Bogdan Ionuț Artagea, având în vedere faptul că din filmările menționate, acesta a circulat în stare avansată de ebrietate. Este incredibil cum un șef al unui obiectiv de o importanță națională să meargă beat pe drumurile publice, punând în pericol viețile cetățenilor, mai ales ținând seama de faptul că Aeroportul Mihail Kogălniceanu este un obiectiv strategic. Totodată, solicităm ministrului de Interne, Carmen Daniela Dan, să dispună o anchetă în privința verificării faptelor care reies din filmările apărute în spațiul virtual“, se arată în comunicat.

La rândul său, directorul general al Aeroportului Mihail Kogălniceanu, a declarat pentru AGERPRES că, într-adevăr, autovehiculul din imaginile postate pe siteul de socializare este o mașină de protocol pe care o conducea chiar elcând a fost filmat, explicând însă că nu consumase alcool și că a dezechilibrat volanul pentru că încerca să răspundă unui apel telefonic. „Eu nu neg că mă aflam la volanul mașinii și nu neg nici veridicitatea imaginilor. Problema este că eu nu beau alcool deloc pentru că sufăr și mă tratez de diabet. Mașina este în parcare, de ieri, nu a fost dusă la spălătorie, oricine poate să vină și să preleveze probe. În imaginile surprinse se poate observa că am condus cam imprudent, dar realitatea este că am fost filmat când încercam să răspund unui apel telefonic fără să am montată casca hands-free, după ce ieșisem de la aeroport. Nu am găsit casca, am dezechilibrat volanul și am ieșit puțin de pe asfalt, cu roțile de pe dreapta. Nu am periclitat integritatea nimănui. În rest, nu știu ce să comentez. Eu nu consider că trebuie să demisionez pentru aceste imagini postate. Să cerceteze poliția !", a declarat Bogdan Artagea. În plus, printr-un comunicat de presă, directorul aeroportului arată că imaginea sa publică a fost afectată nejustificat, „motiv pentru care îmi rezerv dreptul de a întreprinde toate demersurile pe care căile legale mi le pun la dispoziție“. „Exprimarea folosită în spațiul public este vădit speculativă și tendențioasă, lipsită de orice minimă conduită morală, în condițiile în care situația de fapt observată ar fi putut fi cauzată și de o stare fizică precară de moment“, se arată în comunicatul de presă.

Comisarul-șef Constantin Dancu, împuternicit la comanda Inspectoratului Poliției Județului (IPJ) Constanța, a declarat, pentru Agerpres, că a fost inițiată o lucrare de cercetare în speța reclamată de politicianul constănțean, cazul fiind repartizat pentru documentare și investigare Serviciului Poliției Rutiere. „Noi am fost sesizați ieri (miercuri, 11 octombrie - n.r.) în jurul ori 13.00 - 13.30, prin 112, în legătură cu un autoturism condus haotic pe un drum național, în apropierea Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu“. Am alertat cel mai apropiat echipaj dar nu am reușit interceptarea pe traseu, așa că mașina noastră a ajuns la aeroport când vehiculul respectiv era deja în parcare. Se fac cercetări, se audiază martori și vom vedea despre ce este vorba“, a declarat șeful IPJ.

