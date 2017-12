Se vrea desfiinţarea Autorităţii Sanitar-Veterinare!

Mai multe asociaţii profesionale private solicită Guvernului desfiinţarea Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin transformarea în două agenţii sau direcţii generale, fără personalitate juridică, în subordinea ministerelor Agriculturii şi Sănătăţii. Preşedintele ANSVSA, Radu Roatiş, a declarat că asociaţiile au solicitat şi reducerea numărului de angajaţi ai autorităţii cu 2.500 de persoane şi vânzarea laboratoarelor instituţiei. Roatiş a spus că ANSVSA a prezentat autorităţilor un punct de vedere prin care se propunţă împotriva modificării structurii instituţiei. “Sperăm ca poziţia Guvernului să fie de menţinere a actualei structuri, mai ales că, în prezent, derulăm o serie de proiecte, printre care liberalizarea comercializării de carne de porc. Asteptăm un răspuns în acest sens”, a mai spus Roatiş. ANSVSA a trecut, la începutul anului 2009, din coordonarea Ministerului Agriculturii în subordinea Guvernului şi în coordonarea premierului.

“HAOS TOTAL ÎN SISTEM !?”. Desfiinţarea ANSVSA ar crea “haos total în sistem” şi ar aduce complicaţii şi multe dezavantaje pentru populaţie, este de părere şeful Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Sălaj, Mircea Martin. “Suntem profund nemulţumiţi de propunerea privind desfiinţarea ANSVSA. ANSVSA este funcţională şi bine organizată, după principiile europene în domeniu. Dacă se va pune în practică această propunere, va urma haos total în sistem, încurcături şi dezechilibru, iar cei care vor avea cel mai mult de suferit vor fi oamenii de rând, care sunt beneficiarii direcţi ai serviciilor noastre”, a spus Mircea Martin, într-o conferinţă de presă. “Mai mult, ANSVSA gestionează managementul riscurilor la boli contagioase. Dacă va fi reorganizată, vor urma bulversări majore în sistem. Noi nu am avut probleme până acum, am demonstrat că putem funcţiona şi putem rezolva cerinţele UE. Suntem monitorizaţi permanent şi am dovedit că ne descurcăm. De ce trebuie să se facă reorganizarea unui sistem bine organizat şi funcţional?”, s-a întrebat el. Şi directorul DSVSA Constanţa, Romeu Lazăr, susţine afirmaţia colegului său de la Sălaj, “desfiinţarea Autorităţii neaducând nimic bun domeniului”. “Nu ne putem gândi la aşa ceva, s-ar crea, într-adevăr, mari dezechilibre şi încurcături în sistem. Nu trebuie să permitem să se întâmple aşa ceva”, a mai precizat directorul constănţean.