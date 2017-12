Seal, din nou în concert la Bucureşti

Celebrul cântăreţ şi compozitor britanic Seal revine la Bucureşti, pentru a-şi promova cel mai recent material de studio, „Soul 2”, într-un concert care va avea loc pe 27 noiembrie, la Sala Palatului. După cum informează organizatorii, biletele pentru concertul lui Seal în România vor fi puse în vânzare de astăzi, prin reţeaua Eventim.ro.

Artistul a mai concertat la Bucureşti şi în anul 2006.

„Soul 2” este, după cum o indică şi titlul, al doilea album de hituri reinterpretate pe care îl lansează Seal. Materialul conţine piese precum „Wishing on a Star”, „Lean on Me” şi „Love Don\'t Live Here Anymore” şi înregistrează vânzări excelente în Europa şi America de Nord. Despre piesele care compun acest album, Seal spune că i-au marcat tinereţea şi i-au format gusturile muzicale. „Au avut un impact deosebit asupra mea, deoarece erau foarte diferite faţă de multe din piesele R&B pe care le ascultam. Mi-au influenţat mult tinereţea şi apoi viziunea asupra modului în care scriu muzică. Am ales piese care erau în vogă când eu eram mic şi le-am abordat dintr-o perspectivă sonoră cu totul nouă”, a mai declarat Seal.