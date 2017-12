Seal vrea lapte de soia şi şampanie, în România

Cântăreţul Seal, care va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe 27 noiembrie, a cerut organizatorilor show-ului să-i pună la dispoziţie alimente bogate în fibre şi antioxidanţi, precum fructe şi legume, lapte de soia, sucuri naturale şi şampanie fină. În ceea ce priveşte spaţiul din spatele scenei, Seal şi echipa sa vor avea la dispoziţie patru încăperi. Dintre acestea, una este dedicată exclusiv artistului.

Concertul de la Bucureşti este organizat de East European Events, în colaborare cu D&D East Entertainment şi face parte din turneul mondial de promovare a ultimului său material discografic, intitulat „Soul 2”.

Biletele pentru show-ul lui Seal se găsesc la vânzare în reţeaua Eventim.ro şi au preţuri între 95,85 lei şi 426 de lei.

Cel mai recent material de studio, „Soul 2”, conţine reinterpretări ale unor piese celebre. „Am ales piese care erau în vogă când eu eram mic şi le-am abordat dintr-o perspectivă sonoră cu totul nouă”, spune Seal despre melodiile care compun albumul. Astfel, melodii precum „Wishing on a Star”, „Lean on Me” şi „Love Don\'t Live Here Anymore” vor putea fi ascultate în interpretarea lui Seal, alături de hituri din repertoriul artistului.

Câştigător a trei premii Grammy, Seal este cunoscut datorită timbrului său vocal inconfundabil şi iubit pe întreg mapamondul pentru piese precum „Killer”, „Crazy” şi „Kiss from a Rose”. Cariera artistului britanic numără opt albume de studio, vândute în peste douăzeci de milioane de exemplare.