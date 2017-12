Sean Bean, arestat

Starul trilogiei ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” sau al serialului ”Game of Thrones / Urzeala tronurilor” a fost arestat sub suspiciunea că a hărţuit-o pe fosta lui soţie. Sean Bean ar fi agresat-o verbal prin telefon şi i-ar fi trimis mesaje supărătoare fostei lui partenere de viaţă, actriţa Georgina Sutcliffe. Cuplul a divorţat în 2010, după doar doi ani de căsătorie. Sean Bean, în vârstă de 58 de ani, a fost condus la o secţie de poliţie din Londra, unde i s-au luat amprentele şi a fost închis. Georgina Sutcliffe, de 34 de ani, a fost cea de-a patra soţie a actorului.