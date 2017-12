Sean Connery a împlinit 80 de ani

Legendarul actor Sean Connery a împlinit, ieri, 25 august, 80 de ani de viaţă şi 56 de carieră, prilej pentru presa britanică să facă un inventar al celor mai neobişnuite lucruri din viaţa unuia dintre idolii eterni ai femeilor din toată lumea. Născut în Scoţia, la Edinburgh, Sean Connery are în palmares roluri în aproape 90 de filme, un premiu Oscar primit în anul 1988, pentru rolul din ”The Untouchables / Incoruptibilii” şi alte 30 de premii de interpretare.

Dincolo de informaţiile la vedere despre unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi actori ai ultimilor 50 de ani, există şi o faţă nevăzută a lui Sean Connery, pe care jurnaliştii britanici au dezvăluit-o sub forma unei liste cu titlul ”80 de lucruri neştiute despre Sean Connery, la 80 de ani de viaţă”. O parte a celor mai interesante secrete din viaţa actorului sunt că s-a apucat de fumat la 9 ani şi la 12 ani s-a lăsat de şcoală. A pozat gol pentru studenţii la arte şi la 16 ani s-a înrolat în Marină, însă a fost obligat să renunţe trei ani mai târziu, pentru că făcuse ulcer. În 1953 a participat la concursul Mister Univers şi a ieşit pe locul 3, la categoria rezervată bărbaţilor înalţi, pentru că Sean Connery are 1,89 metri. A luat lecţii de dans timp de 11 ani. Creatorul personajului James Bond, Ian Fleming, nu a fost de acord iniţial ca Sean Connery, pe atunci un actor anonim, să interpreteze rolul agentului 007. Actorul scoţian a donat în scopuri caritabile suma de 250.000 de lire sterline primită după două zile de muncă la unul dintre filmele cu titlul ”Robin Hood”. În 1973 a refuzat 5,5 milioane de dolari pentru a-l juca pe Bond în ”Live and Let Die”, rolul fiindu-i acordat lui Roger Moore.

A câştigat două lupte cu cancerul, după ce i-a fost diagnosticat la rinichi şi la corzile vocale. Scrie poezie, însă nu lasă pe nimeni să îi citească versurile. Este suporter al echipei de fotbal Celtic Glasgow. În anul 1993 a fost obligat să apară la un post de televiziune din SUA, pentru a dezminţi zvonul că ar fi murit. Se declară plictisit de ultimele filme din seria Bond şi crede că regizorul Quentin Tarantino este cel mai potrivit pentru a realiza peliculele din această franciză.