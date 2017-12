Sean Connery a renunţat la actorie

Actorul scoţian Sean Connery susţine că va renunţa la actorie şi că nimic nu l-ar putea convinge să revină pe marele ecran. Sean Connery, care i-a dat viaţă pe ecrane şi celebrului agent 007, se declară mulţumit de viaţa pe care o are împreună cu soţia sa, Micheline, la New York, unde cuplul are un apartament. “Nu există nimic care să mă poată convinge să mă întorc la actorie. S-a terminat. Nu voi mai face niciodată vreun film”, a afirmat vedeta. Cu toate acestea, Micheline, care este căsătorită cu Sean Connery de 22 de ani, nu crede că starul de 77 de ani va reuşi să îşi ţină promisiunea. “A mai spus asta de două ori pînă acum şi de fiecare dată a mai făcut cîte un film”, a comentat consoarta vedetei.