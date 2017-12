Sean Connery, sărbătorit la Festivalul de la Edinburgh

O gală specială cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a lui Sean Connery va fi organizată în timpul Festivalului Internaţional de film de la Edinburgh, ajuns la cea de-a 64-a ediţie şi patronat de actorul scoţian din 1992. Sean Connery va împlini 80 de ani pe 25 august. Pentru a marca acest eveniment, Festivalul de Film de la Edinburgh, pe care actorul îl patronează de 18 ani, organizează o gală, în seara de 20 iunie. Astfel, în acea seară, participanţii la festival vor avea ocazia să îşi exprime aprecierea faţă de cariera impresionantă a lui Sean Connery, dar şi să îl vadă pe marele ecran, în pelicula “The Man Who Would Be King” din 1975, în regia lui John Huston.

Sir Sean Connery, care a devenit una dintre cele mai mari vedete ale Marii Britanii, şi-a câştigat primii bani lucrând ca lăptar în Edinburgh şi apoi pozând ca model pentru Colegiul de Artă. Şi-a început cariera artistică în anii \'60, devenind cunoscut cu rolul agentului secret 007 din celebra serie “James Bond”. Actorul scoţian a jucat de şapte ori rolul lui James Bond, în filmele “Dr. No” din 1962, “From Russia With Love / Din Rusia, cu dragoste” în 1963, “Goldfinger” în 1964, “Thunderball” din 1965, “You Only Live Twice / A doua şansă” din 1967, “Diamonds Are Forever” din 1971 şi “Never Say Never Again / Niciodată să nu spui niciodată” din 1983.

Actorul scoţian a jucat în multe filme, din genuri foarte diferite, precum “Indiana Jones and the Last Crusade / Indiana Jones şi ultima cruciadă”, “The Hunt for Red October / Vânătoarea lui Octombrie Roşu”, “The Name of the Rose / Numele trandafirului”, “Entrapment / Capcană pentru hoţ” sau “The Untouchables / Incoruptibilii” din 1987, cu acesta din urmă câştigând premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar. În 2006, Sean Connery a fost omagiat de elita Hollywood-ului, Institutul American de Film, care i-a decernat premiul pentru întreaga carieră.