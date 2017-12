Sean Connery şi Anthony Hopkins, cei mai bun actori britanici

Sir Sean Connery şi Sir Anthony Hopkins au fost desemnaţi cei mai buni actori britanici, în timp ce Dame Judi Dench a primit titlul de cea mai bună actriţă, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat în Regatul Unit. În topul celor mai buni actori britanici, Sir Sean şi Sir Anthony sînt urmaţi de Sir Michael Caine, Hugh Grant şi Sir Ian McKellen. Dame Judi a obţinut aproape o treime din voturi în topul celor mai bune actriţe, aproape dublu faţă de rivalele sale Dame Helen Mirren şi Julie Walters.

În urma sondajului realizat de Virgin Media, comedia romantică “Patru nunţi şi o înmormîntare” (1994), de Mike Newell, a cîştigat titlul de cel mai bun film britanic al tuturor timpurilor. Producţia “Patru nunţi şi o înmormîntare” a obţinut 22% dintre voturi în topul celor mai bune filme, cu 1% mai multe decît “Life of Brian” (1979), produs de compania Monty Python. Comedia “Patru nunţi şi o înmormîntare” îi are în distribuţie pe Hugh Grant, pe atunci iubit al actriţei Elizabeth Hurley, care la premieră a purtat o rochie devenită celebră, neagră, prinsă pe părţi în ace de siguranţă, marca Versace. Hugh Grant interpretează rolul lui Charles, un bărbat căruia îi este frică de angajamente. El îşi dă seama că s-a îndrăgostit de Carrie (Andie MacDowell), pe măsură ce asistă la patru nunţi şi o înmormîntare. “Life of Brian”, un amestec de comedie şi teme religioase, a stîrnit controverse cînd a fost lansat, în 1979. Filmul prezintă povestea lui Brian Cohen (Graham Chapman), care se naşte în iesle alături de Iisus şi îşi petrece viaţa fiind confundat cu Mesia. Pe locul al treilea în topul celor mai bune filme britanice s-a situat “Trainspotting - Din viaţă scapă cine poate”, cu 15% dintre voturi. “Casino Royale”, cu Daniel Craig în rolul lui James Bond, s-a situat pe locul al patrulea, cu 10% din voturi, în timp ce filmul “Jocuri, poturi şi focuri de armă”, al lui Guy Ritchie, s-a plasat pe locul al cincilea, cu 8% din voturi. Topul zece al celor mai bune filme din Regatul Unit este completat, în ordine, de “Lawrence al Arabiei” (8%), “Withnail and I” (5%), “Remuşcare” (4%), “Omul de răchită” (4%) şi “Recuperatorul” (3%).

Sondajul, la care au participat 1.000 de adulţi, a fost realizat de Onepoll.com pentru Virgin Media, pentru a marca încheierea perioadei de înscriere a regizorilor în competiţia de scurtmetraje Virgin Media Shorts.