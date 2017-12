Sean Paul, arestat pentru posesie de droguri

Starul muzicii reggae a fost arestat în Suedia, pentru posesie de droguri, însă a fost eliberat cîteva ore mai tîrziu. Cîntăreţul, împreună cu alţi artişti şi spectatori prezenţi la Uppsala Reggae Festival, au fost reţinuţi pentru posesie de droguri. Toate persoanele arestate au fost eliberate cîteva ore mai tîrziu. Artistul jamaican a devenit cunoscut pe plan internaţional odată cu lansarea single-ului “Gimme the Light”, urmat de albumul “Get Busy”, care a fost vîndut în peste şase milioane de exemplare. Sean Paul a putut fi auzit şi pe hit-ul lui Beyonce, “Baby Boy” şi alături de Blu Cantrell, în piesa “Breathe”. Ambele au intrat în topul celor mai bune piese ale anului 2003 şi i-au sporit notorietatea. Au urmat apoi piesele “I\'m Still in Love With You”, “Like Glue”, “We Be Burnin\'” şi “Temperature”, videoclipurile sale fiind frecvent difuzate pe televiziunile de specialitate. În septembrie 2005, Sean Paul a lansat albumul “The Trinity”. Şi-a petrecut cea mai mare parte a anului 2006 susţinînd recitaluri în deschiderea turneului efectuat de Mariah Carey. În acelaşi an, a fost nominalizat la Billboard Music Awards, la patru categorii, printre care şi Cel mai bun artist masculin.