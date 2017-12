Sean Penn a uitat de Robin

Când dragostea dispare, rămâne o fantasmă care bântuie viaţa protagoniştilor. Aşa ceva se pare că simte şi actorul american Sean Penn. Starul, care a început să se întâlnească cu Robin Wright în 1989 şi s-a căsătorit cu ea în 1996, recunoaşte că nu mai ţine legătura cu fosta sa soţie şi că viaţa de om singur îi permite să se dedice mai mult actelor caritabile. ”Este o fantomă, pentru mine, acum. Am petrecut atât de mulţi ani împreună, iar acum a dispărut. Am avut o relaţie cu Robin de 20 de ani şi 18 în care am avut copiii. Nu am avut timp să mă dedic altor lucruri”, a declarat câştigătorul premiului Oscar.