Sean Penn divorţează

Vedetele de la Hollywood au obişnuit publicul cu nunţile-surpriză dar, mai ales, cu despărţirile. Este pe cale să se destrame unul dintre cele mai longevive mariaje de la Hollywood. Sean Penn şi Robin Wright Penn au depus cererea de divorţ, veste confirmată şi de reprezentantul celor doi. Informaţiile s-au oprit însă aici, detaliile legate de despărţirea celor doi fiind ţinute secrete. Sean Penn, în vîrstă de 47 de ani şi Robin Wright, cu şase ani mai mică, fomează un cuplu de la începutul anilor ’90 şi s-au căsătorit în anul 1996. ”Mariajul nu este uşor, dar în cea mai mare parte a sa este plăcut”, a povestit actorul la un an după căsătorie. ”O iubesc pe Robin. Întotdeauna am iubit-o”, a adăugat, la acea vreme, Sean Penn. Drumurile lor s-au intersectat şi în ceea ce priveşte carierele. Au jucat împreună în filme precum ”Hurlyburly” sau ”She\'s So Lovely”. După 11 ani de căsnicie, dragostea ce i-a unit cîndva şi din care au rezultat doi copii, Hopper Jack, care are acum 14 ani şi Dylan Frances, de 16 ani, s-a evaporat.

Sean Penn a mai fost căsătorit cu regina neîncoronată a muzicii pop, Madonna, în anul 1985. Povestea lor a durat doar patru ani. De cealaltă parte, Robin Wright a mai îmbrăcat rochia de mireasă de dragul lui Dane Witherspoon, în 1986, iar doi ani mai tîrziu a divorţat.