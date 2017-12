Sean Penn intenţionează să facă un film în Venezuela

Actorul american vrea să toarne un film în Venezuela, inspirat dintr-un roman al scriitorului cubanez Alejo Carpentier, a anunţat preşedintele venezuelean, Hugo Chavez, după o discuţie avută cu actorul american. ”Sean Penn m-a informat că este foarte interesat de un proiect de film care va fi turnat foarte probabil în Venezuela. El va fi inspirat dintr-un mare roman al marelui scriitor cubanez Alejo Carpentier”, a declarat liderul comunist, în timpul unei ceremonii retransmise de postul de televiziune VTV. Acţiunea romanului în cauză, publicat în 1953, sub titlul de ”Los pasos perdidos”, se derulează în parte în pădurile din delta fluviului Orinoco, în sud-vestul Venezuelei.

Hugo Chavez i-a primit pe Sean Penn şi pe producătorul de film Art Linson la palatul prezidenţial din Miraflores, unde au discutat timp de aproape două ore. Într-o alocuţiune televizată, preşedintele venezuelean l-a caracterizat pe Sean Penn ca fiind ”prietenul cauzelor drepte, al luptelor de eliberare a popoarelor şi al luptei pentru pace”. Sean Penn l-a descris în trecut pe Hugo Chavez ca fiind ”un personaj fascinant” şi a mai vizitat Venezuela de două ori, în 2007, respectiv 2008. Cineastul american a ajuns în Venezuela venind din Cuba, ţară pe care a vizitat-o pentru cîteva zile şi unde şi-a manifestat intenţia de a-l intervieva pe preşedintele comunist Fidel Castro, principala sursă de inspiraţie a lui Hugo Chavez.

Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, are o longevivă carieră şi a cîştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2003. El a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici. El a cîştigat un al doilea premiu Oscar din carieră pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, din filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a finalizat de curînd două filme: ”The Tree of Life”, de Terrence Malick, şi thrillerul politic ”Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame.