Sean Penn, Robert Pattinson şi Reese Witherspoon joacă împreună

Cei doi actori Sean Penn şi Robert Pattinson vor juca împreună în premieră, într-un film despre secretele şi dramele din lumea circului, intitulat „Water for Elephants”, produs de studiourile Fox. Actriţa Reese Witherspoon a fost şi ea inclusă în distribuţia acestui film, ce va fi regizat de Francis Lawrence, care a regizat „I Am Legend / Legenda vie”, în 2007. Scenariul va fi scris de Richard LaGravanese. Având la bază romanul Sarei Gruen cu acelaşi titlu, filmul va prezenta povestea unui tânăr student la facultatea de medicină veterinară, rol interpretat de Robert Pattinson, care renunţă la studii după moartea părinţilor săi şi se alătură trupei de circ Benzini Brothers Most Spectacular Show on Earth, pentru care va lucra în calitate de medic veterinar. Reese Witherspoon va interpreta rolul Marlenei, starul reprezentanţiilor ecvestre şi, totodată, soţia personajului August, interpretat de Sean Penn, carismaticul dar violentul îmblânzitor de animale al circului. Filmările vor debuta în iunie, iar lansarea este programată pentru 2011.