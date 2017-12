Sean Penn şi Robin Wright au finalizat divorţul

Divorţul actorilor americani Sean Penn şi Robin Wright Penn a fost în sfârşit finalizat, după ce cuplul ceruse justiţiei de trei ori, în anii trecuţi, să oprească procedura de separare. Cei doi au pus astfel capăt unei căsnicii care a durat 14 ani, urmând să împartă custodia fiului lor minor, Hopper Jack, în vârstă de 16 ani, în conformitate cu termenii acordului lor de separare. Potrivit documentelor oficiale, un judecător din Los Angeles a pronunţat divorţul dintre Sean Penn şi Robin Wright Penn pe data de 22 iulie. Detaliile referitoare la aranjamentele financiare dintre cei doi actori nu au fost prezentate tribunalului din Marin County.

Sean Penn, în vârstă de 49 de ani, şi Robin Wright Penn, în vârstă de 44 de ani, mai au o fiică, Dylan Frances, în vârstă de 19 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 1996, iar prima tentativă de separare a cuplului a avut loc în decembrie 2007, când au iniţiat procedura de divorţ, dar, după câteva luni, s-au împăcat şi au renunţat la acţiunea în justiţie. La începutul anului 2009, Senn Penn a depus actele oficiale necesare separării legale de soţia lui, dar a renunţat pentru a doua oară la divorţ, în luna mai a aceluiaşi an, declarând că acţiunea lui a fost „o greşeală arogantă”. Însă în august 2009, Robin Wright Penn a fost aceea care a depus documentele oficiale pentru divorţ, în nordul statului California, unde se află reşedinţa cuplului, invocând diferende ireconciliabile.

Sean Penn, care a fost căsătorit în trecut cu Madonna, a recunpscut recent că nu prea mai are sentimente pentru soţia sa. „Pentru mine, Robin este de acum ca o fantomă. Am petrecut toţi acei ani împreună... Acum, ea a plecat”, a declarat actorul american. Explicând de ce a preferat să se mute din reşedinţa cuplului, înainte de a iniţia pentru a patra oară procedura de divorţ, Robin Wright Penn a declarat, la rândul său, că a ajuns la o răscruce în viaţa personală. „Am ajuns la acea răscruce cu ceva vreme în urmă. Sintagma <ştiu ceea ce nu-mi doresc în viaţă> îmi defila prin faţa ochilor precum flash-urile unor neoane. Nu am regrete. Avem doi copii minunaţi pe care i-am crescut împreună. Nu mai există scânteia. Nu mai avem timp. Sunt prea bătrână pentru astfel de rahaturi”, a declarat actriţa americană.