Sean Penn şi Robin Wright Penn, din nou la tribunal pentru a divorţa

Sean Penn şi soţia lui, Robin Wright Penn, au decis pentru a treia oară să divorţeze, de data aceasta, actriţa fiind cea care a depus documentele oficiale prin care solicită divorţul. Robin Wright Penn, în vîrstă de 43 de ani, a depus documentele oficiale pentru divorţ la sfîrşitul săptămînii trecute, în nordul statului California, unde se află reşedinţa cuplului, invocînd diferende ireconciliabile. În aceste documente, Robin Wright Penn şi Sean Penn indică faptul că acceptă să împartă custodia fiului lor minor, în vîrstă de 16 ani, Hopper Jack, dar şi proprietăţile pe care le deţin împreună. Într-un interviu acordat numărului din luna septembrie al revistei ”More”, lansat marţi, Robin Wright Penn a declarat că nu intenţionează să se împace din nou cu soţul ei. ”Am trecut deja de această răscruce, cu ceva timp în urmă. Nu am regrete şi avem doi copii minunaţi pe care i-am crescut împreună”, a mărturisit actriţa americană. Cel mai mare dintre copiii cuplului, Dylan Frances, are 18 ani.

Cei doi s-au căsătorit în 1996, iar prima tentativă de separare a cuplului a avut loc în decembrie 2007, cînd Sean Penn şi Robin Wright Penn au iniţiat procedura de divorţ, dar, după cîteva luni s-au împăcat şi au renunţat la acţiunea în justiţie. La începutul acestui an, Senn Penn a depus actele oficiale necesare separării legale de soţia lui, dar a renunţat pentru a doua oară la divorţ, în luna mai, declarînd că acţiunea lui a fost ”o greşeală arogantă”. Separarea legală este un proces prin care un cuplu căsătorit poate să îşi oficializeze de facto despărţirea, cei doi rămînînd în continuare căsătoriţi. Un cuplu poate să obţină separarea legală ca o alternativă la divorţ, în cazul în care există considerente morale sau religioase care îi împiedică să divorţeze. Separarea legală nu conduce în mod automat la divorţ: este posibil ca cei doi să se împace, iar în acest caz, ei nu trebuie să facă nimic pentru a rămîne căsătoriţi. În schimb, dacă nu reuşesc să treacă peste neînţelegeri şi doresc să divorţeze, atunci cei doi foşti parteneri de cuplu trebuie să depună actele oficiale pentru divorţ.

Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, are în spate o longevivă carieră şi a cîştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2003. El a debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici. El a cîştigat al doilea premiu Oscar din carieră în februarie, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, din filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a finalizat de curînd două filme, ”The Tree of Life”, de Terrence Malick şi thrillerul politic ”Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Robin Wright, în vîrstă de 43 de ani, a devenit cunoscută în anii \'80, cu rolul din serialul de televiziune ”Santa Barbara” şi a apărut recent în filme precum ”Beowulf”, ”Idilă prin efracţie”, ”Mesaj de departe”, ”Jocuri la nivel înalt” şi ”What Just Happened?”. Ea urmează să apară în ”New York, I Love You”, o versiune animată a peliculei ”The Christmas Carol” şi în ”The Private Lives of Pippa Lee”. Anul acesta, actriţa a făcut parte din juriul competiţiei oficiale a Festivalului de Film de la Cannes, după ce, anul trecut, Sean Penn a fost preşedintele juriului.