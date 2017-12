Sean Penn şi Robin Wright Penn s-au separat pentru a doua oară

Deţinătorul premiului Oscar de anul acesta a depus actele oficiale necesare separării legale de Robin Wright Penn, la un tribunal din SUA, după ce ultima lor tentativă de împăcare a eşuat. Potrivit documentelor oficiale prezentate la tribunalul din localitatea Marin County, din apropiere de San Francisco, Sean Penn a cerut separarea legală de soţia lui pe data de 23 aprilie, invocînd diferende ireconciliabile. Sean şi Robin Wright Penn au fost căsătoriţi timp de 13 ani şi au doi copii, Dylan de 18 şi Hopper de 15 ani. Cuplul a iniţiat procedura de divorţ în decembrie 2007, dar cei doi s-au împăcat cîteva luni mai tîrziu.

Separarea legală este un proces prin care un cuplu căsătorit poate să îşi oficializeze de facto despărţirea, cei doi rămînînd în continuare căsătoriţi. Un cuplu poate să obţină separarea legală ca o alternativă la divorţ, în cazul în care există considerente morale sau religioase care îi împiedică să divorţeze. Separarea legală nu conduce în mod automat la divorţ: este posibil ca cei doi să se împace, iar în acest caz, nu trebuie să facă nimic pentru a rămîne căsătoriţi. În schimb, dacă nu reuşesc să treacă peste neînţelegeri şi doresc să divorţeze, atunci cei doi foşti parteneri de cuplu trebuie să depună actele oficiale pentru divorţ.

Sean Penn, în vîrstă de 48 de ani, are în spate o longevivă carieră şi a cîştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul “Mystic River”, în 2003. A debutat, de asemenea, ca regizor, în 2007, cu drama “Into the Wild”, foarte apreciată de critici. A cîştigat al doilea premiu Oscar în luna februarie, pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile minorităţii homosexuale, din filmul “Milk / Preţul curajului”. Robin Wright, în vîrstă de 43 de ani, a devenit cunoscută în anii \'80, cu rolul din serialul de televiziune “Santa Barbara” şi a apărut recent în filme precum “Beowulf”, “The Princess Bride”, “Forrest Gump”, în documentarul “Haze”. Poate fi văzută pe marile ecrane în drama “State of Play” sau “The Private Life of Pippa Lee” . Anul acesta, actriţa face parte din juriul competiţiei oficiale a Festivalului de Film de la Cannes, după ce, anul trecut, Sean Penn a fost preşedintele juriului.