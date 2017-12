Sean Penn va primi un premiu César onorific

Cineastul american Sean Penn va primi premiul César pentru întreaga activitate, în cadrul celei de-a 40-a ediţii de acordare a prestigioaselor trofee franţuzeşti dedicate cinematografiei, care se va desfăşura pe 20 februarie, la Paris. Într-o declaraţie care a anunţat acordarea distincţiei, membrii César Academie, organizaţia care acordă echivalentul francez al premiilor Oscar, au lăudat munca lui Sean Penn atât din faţa, cât şi din spatele camerei de filmat, numindu-l ”actor legendar”, ”regizor excepţional” şi ”simbol unic al cinematografiei americane”. Printre vedetele de la Hollywood care au mai fost premiate în trecut cu un César onorific se numără Clint Eastwood, Meryl Streep, Dustin Hoffman şi Kate Winslet. În 2014, premiul a fost acordat actriţei americane Scarlett Johansson.

Sean Penn, în vârstă de 54 de ani, are în spate o lungă carieră şi a câştigat premiul Oscar pentru rolul din filmul ”Mystic River”, în 2003. Penn a debutat ca regizor în 2007, cu drama ”Into the Wild”, foarte apreciată de critici, şi a câştigat un al doilea premiu Oscar din carieră pentru interpretarea memorabilă a politicianului Harvey Milk, care a militat pentru drepturile homosexualilor, din filmul ”Milk - Preţul curajului”. Sean Penn a mai jucat în ”Pomul vieţii / The Tree of Life”, de Terrence Malick, şi thrillerul politic ”Ţintă legitimă / Fair Game”, o adaptare de Doug Liman a memoriilor scrise de Valerie Plame. Cel mai recent film al său este ”The Gunman”, de Pierre Morel, în care joacă alături de Idris Elba şi Javier Bardem, peliculă aflată în postproducţie. Cea de-a 40-a ediţie a galei premiilor César va avea loc pe 20 februarie, la Paris.