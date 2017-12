Seară aniversară Jim Morrison

Seara de marți va fi una deosebită în clubul Doors, care îl rememorează pe unul dintre marii artiști ai legendarei trupe The Doors, Jim Morrison. Începând cu ora 19.00, fanii acestui grup și nu numai sunt invitați la un eveniment complex în amintirea marelui poet și muzician american.

MUZICĂ, FILM ȘI DEZBATERE În club se va asculta muzică din repertoriul trupei The Doors și va rula rula un documentar despre viața și activitatea lui Jim Morrison. După film va fi organizat și un dialog interactiv despre munca artistică a lui Morrison, iar în deschiderea acestei dezbateri amicale va vorbi realizatorul de emisiuni rock Nicu Beșteliu. În cadrul serii vor rula clipuri, poze și citate aparținând artistului, se vor citi și câteva din poeme sale, iar organizatorii au pregătit și un meniu american cu această ocazie, cu whisky și burgeri. Intrarea la acest eveniment va fi liberă. Potrivit PR-ului clubului Doors, Amelia Stănescu, până la sfârșitul anului, localul va găzdui o întreagă serie de noi evenimente cu rock, jazz, comedie, poezie și blues.

LEGENDĂ INTERNAȚIONALĂ DIN SECOLUL TRECUT Jim Morrison s-a născut pe 8 decembrie 1943, într-un orășel din statul american Florida, cu numele de James Douglas Morrison și a trăit într-o eră de maximă expansiune a culturii moderne americane. Este recunoscut drept cel mai de seamă membru al grupului The Doors și un cântăreț, compozitor și poet care făcea artă cu succes prin puterea cuvântului. A început munca în grupul The Doors în 1965 și a compus unele dintre cele mai de succes piese ale formației, precum „Light My Fire”, „Love Me Two Times” sau „Touch Me”. A murit prematur în 1971, la vârsta de doar 27 de ani, fiind găsit decedat în cadă, în apartamentul său din Paris. Cauza morții a rămas învăluită în mister pentru că nu a fost efectuată o autopsie, însă autoritățile franceze au consemnat faptul că inima i-a cedat.