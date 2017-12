Seară arăbească cu Nasser

Pentru că trăim într-un oraş cosmopolit, petrecerile cu specific etno se bucură de un real succes la Constanţa. Aceasta este şi raţiunea pentru care Clubul Two şi-a propus să organizeze constant astfel de evenimente, care, nu doar ajută la o bună socializare între membrii diferitelor etnii de la malul mării, dar, în plus, aduc o pată de culoare în peisajul evenimentelor mondene. Astfel, dacă de la începutul anului, turcii, tătarii, machedonii şi grecii au dansat până în zori, în localul amintit, vineri va fi găzduită o seară arăbească. Cunoscutul interpret de origine libaneză, Nasser, va însufleţi de pe scenă petrecerea pe ritmuri orientale.

Nasser este stabilit în România de 14 ani, fiind apreciat drept una dintre cele mai bune voci masculine de muzică orientală de aici. Este cunoscut în special pentru recitalurile sustinute la petreceri private şi a cântat, printre alţii, cu talentata şi apetisanta blondă Delia Matache. Nasser, însă, este un familist convins, fiind îndrăgostit de… Ioana, nevasta sa româncă, împreună cu care are doi copii, o fetiţă şi un băiat.

„Încă din copilărie, numele de artist Nasser mă încânta foarte mult. Împreună cu copiii vecinilor mei, organizam mini-spectacole: una dintre fete era pe post de prezentatoare, iar eu cu câţiva copii făceam parte dintr-o mică formaţie cu lighene, oale şi tomberoane pe post de instrumente muzicale. Anii au trecut foarte repede, iar când am terminat liceul, mi-am dat seama că nu îmi place să fac altceva decât muzică. Atunci când i-am dat această veste tatălui meu, primar pe vremea aceea, nu a acceptat, sub nicio formă, decizia luată de mine. Foarte greu de convins, am reuşit, în final, să obţin acordul lui cu ajutorul mamei şi al fraţilor mei”, povesteşte cântăreţul pe site-ul propriu. În anul 1994, Nasser a absolvit conservatorul în patria sa şi a lansat albumul de debut, cu un prim videoclip, intitulat „Bahebi, Baheb” (n.r. Iubeşte să fii iubit). Au început contractele în Gabon, Sierra Leone, Maroc, Egipt, România, Siria, iar la 19 ani, Nasser era deja un artist cunoscut. „În 1996, am venit, în România, cu un contract la unul din restaurantele cu specific libanez, unde am cântat un an. La sfârşitul contractului, m-am reîntors în ţara mea de origine, dar ceva din sufletul meu a rămas aici, ştiam că voi reveni în această minunată ţară. Reîntoarcerea în România avea să-mi schimbe viaţa. Am cunoscut-o pe Ioana, jumătatea vieţii mele. Dragostea pentru ea m-a convins să mă stabilesc definitiv aici”, mărturiseşte cântăreţul musulman. Acesta adaugă: „În vara anului 2004, am lansat albumul ‘Alatul” (Întotdeauna), pe care l-am dedicat soţiei şi copiilor mei. Prima piesă, ‘Româncă-i nevasta mea”, a devenit un hit al acelei veri de neuitat. Mă simt un om împlinit din toate punctele de vedere, fericit şi mândru de familia mea”.

În 2007, Nasser s-a apucat de afaceri şi a preluat un restaurant cu specific libanez din capitală. Oboseala nopţilor pierdute şi timpul insuficient pe care îi rămânea la dispoziţie pentru familie l-au determinat, însă, să renunţe la local în favoarea unei cafenele cu narghilele, mai uşor de gestionat. Pentru că anul trecut a reuşit să obţină şi cetăţenia, Nasser se poate considera unul dintre puţinii români fericiţi care locuiesc între Dunăre şi Mare. La petrecerea din Club Two va fi însoţit pe scenă de dansatorele profesioniste din trupa Estetic.